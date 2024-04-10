У новому пакеті допомоги Німеччина передала Україні засоби для розмінування та розвідувальні безпілотники

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги.
Про це 10 квітня повідомляє пресслужба уряду Німеччини.
До нового пакету допомоги увійшли:
- всюдихід Warthog
- 6 000 снарядів калібру 155 мм
- 16 безпілотників Vector
- 30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun
- 30 антидронових рушниць
- 2 машини WISENT 1
- 11 мобільних систем розмінування
- 3 мінні трали
- 70 інфрачервоних камер
- 24 човнові мотори
- 1 млн патронів для вогнепальної зброї
- 680 штурмових гвинтівок MK556
- 50 гвинтівок HLR338 з боєзапасом 60 000 патронів
- 120 гвинтівок CR 308
- 5000 детонаторів
Нещодавно стало відомо, що Німеччина поставить Україні ще 20 БМП Marder. Додаткові Marder планують передати протягом цього року.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що причиною відмови Німеччини дати Taurus може бути бажання зберегти їх для власної оборони.