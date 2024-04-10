​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Як учителі 5–6-х класів розуміють реформу НУШ і чого бракує для її впровадження
Як учителі 5–6-х класів розуміють реформу НУШ і чого бракує для її впровадження
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: причиною відмови Німеччини дати Taurus може бути бажання зберегти їх для власної оборони

Президент України дав інтерв'ю групі медіа, у якому висловив своє ставлення до відмови Німеччини надавати ракети Taurus.

Зеленський: причиною відмови Німеччини дати Taurus може бути бажання зберегти їх для власної оборони
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський в інтерв'ю видавничій групі Axel Media пояснив небажання канцлера Німеччини Олафа Шольца надати Україні далекобійну зброю Taurus. Він вважає, що причиною відмови в наданні Україні німецьких ракет Taurus може бути бажання канцлера Олафа Шольца зберегти їх для власної оборони. 

Як стверджується у матеріалі німецького видання та Politico, президент "не розуміє, чому Україна не отримує зброю, яка потрібна, щоб вижити". Проте Зеленський визнає, що питання не є простим, адже ракети Taurus, за словами Шольца, є найсильнішою зброєю без'ядерної німецької армії, і він не хоче залишати свою країну без цього озброєння.

Йдеться про побоювання щодо погроз застосування атомної зброї, які лунають з боку кремлівського лідера Володимира Путіна. Проте Зеленський "не думає, що ці ракети можуть захистити світ від ядерної загрози з боку Росії". 

"Він (Олаф Шольц – Ред.) поділився зі мною повідомленнями про те, що не може залишити свою країну без такої потужної зброї", – сказав український президент. 

Публічно Берлін обґрунтовує свою позицію інакше: нібито надання Україні далекобійних Taurus може призвести до "ескалації" та втягнути німців у прямий конфлікт із Росією. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies