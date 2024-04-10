Зеленський: причиною відмови Німеччини дати Taurus може бути бажання зберегти їх для власної оборони

Володимир Зеленський в інтерв'ю видавничій групі Axel Media пояснив небажання канцлера Німеччини Олафа Шольца надати Україні далекобійну зброю Taurus. Він вважає, що причиною відмови в наданні Україні німецьких ракет Taurus може бути бажання канцлера Олафа Шольца зберегти їх для власної оборони.

Як стверджується у матеріалі німецького видання та Politico, президент "не розуміє, чому Україна не отримує зброю, яка потрібна, щоб вижити". Проте Зеленський визнає, що питання не є простим, адже ракети Taurus, за словами Шольца, є найсильнішою зброєю без'ядерної німецької армії, і він не хоче залишати свою країну без цього озброєння.

Йдеться про побоювання щодо погроз застосування атомної зброї, які лунають з боку кремлівського лідера Володимира Путіна. Проте Зеленський "не думає, що ці ракети можуть захистити світ від ядерної загрози з боку Росії".

"Він (Олаф Шольц – Ред.) поділився зі мною повідомленнями про те, що не може залишити свою країну без такої потужної зброї", – сказав український президент.

Публічно Берлін обґрунтовує свою позицію інакше: нібито надання Україні далекобійних Taurus може призвести до "ескалації" та втягнути німців у прямий конфлікт із Росією.