Зеленський: Путін хотів би забрати Харків, але робимо все можливе, щоб цього не сталося

Харків як одна з українських столиць має для ворога символічне значення.

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру справді впливають на перебіг війни, сказав президент Володимир Зеленський у інтерв'ю німецькому Bild.

За його словами, атаки на енергопостачання "завдають великого болю населенню та містам". Президент також прокоментував ймовірність нового російського наступу на Харків – подібного до того, який окупанти вчинили на початку повномасштабного вторгнення.

"Путін, звичайно, хотів забрати Харків, тому що для нього це великий символ. Харків є однією зі столиць України, тому він має велике символічне значення", – сказав він.

Зеленський додав, що Україна готова зірвати плани ворога щодо захоплення міста.

"Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося", – запевнив президент.