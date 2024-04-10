Зеленський: Путін хотів би забрати Харків, але робимо все можливе, щоб цього не сталося

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру справді впливають на перебіг війни, сказав президент Володимир Зеленський у інтерв'ю німецькому Bild.
За його словами, атаки на енергопостачання "завдають великого болю населенню та містам". Президент також прокоментував ймовірність нового російського наступу на Харків – подібного до того, який окупанти вчинили на початку повномасштабного вторгнення.
"Путін, звичайно, хотів забрати Харків, тому що для нього це великий символ. Харків є однією зі столиць України, тому він має велике символічне значення", – сказав він.
Зеленський додав, що Україна готова зірвати плани ворога щодо захоплення міста.
"Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося", – запевнив президент.
- Декілька днів тому президент в інтерв'ю говорив, що Харків наразі захищений від атак ворога, але не повітряних. Він сказав, що з точки зору оборонних рубежів і війська це місто не перебуває в небезпеці. Однак це все ще бажана ціль для росіян, як і весь схід та південь України. За словами президента, захист Харківської області "абсолютно впевнений".
- Ударів з повітря росіяни завдають по місту щодня. Б'ють по інфраструктурі, цивільних підприємствах, житлових будинках.
- Речник Повітряних сил Євлаш говорив, що через близьке розташування Харкова до кордону з Росією місто є вразливим до ворожих ударів КАБами та БпЛА. Однак стратегічної цілі удари росіян по місту не мають.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов пояснював, що ворог застосовує тактику подвійних ударів: б'є, а потім ще раз б'є по тому ж місцю, коли туди приїжджають рятувальники.