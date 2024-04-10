Росія вдарила по цивільному підприємстві у Харкові (доповнено)
Росія вдарила по цивільному підприємстві у Харкові (доповнено)
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Як учителі 5–6-х класів розуміють реформу НУШ і чого бракує для її впровадження
Як учителі 5–6-х класів розуміють реформу НУШ і чого бракує для її впровадження
Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
ГоловнаСуспільствоЖиття

Чернівецька міськрада вирішила вимикати вуличне освітлення під час комендантської години

Місто заощаджує кошти та допомагає впоратися з наслідками атак росіян на енергетичну інфраструктуру держави.

Чернівецька міськрада вирішила вимикати вуличне освітлення під час комендантської години
Фото: Чернівецький промінь

З 15 квітня у Чернівцях під час комендантської години не працюватиме вуличне освітлення. Про відповідне рішення міська рада повідомила на своїй сторінці у мережі Facebook.

На такий крок місцеві депутати пішли з двох причин. На тлі російських атак на вітчизняну енергосистему це дозволить зменшити навантаження на об'єкти генерації. А також місто заощаджуватиме бюджетні кошти.

Ліхтарі вимикатимуть з опівночі до 4 години ранку. Комунальникам вже доручили налаштувати обладнання на новий графік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies