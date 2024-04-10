Чернівецька міськрада вирішила вимикати вуличне освітлення під час комендантської години

З 15 квітня у Чернівцях під час комендантської години не працюватиме вуличне освітлення. Про відповідне рішення міська рада повідомила на своїй сторінці у мережі Facebook.
На такий крок місцеві депутати пішли з двох причин. На тлі російських атак на вітчизняну енергосистему це дозволить зменшити навантаження на об'єкти генерації. А також місто заощаджуватиме бюджетні кошти.
Ліхтарі вимикатимуть з опівночі до 4 години ранку. Комунальникам вже доручили налаштувати обладнання на новий графік.
- Минулоріч міськрада заборонила використання російськомовних культурних продуктів на території міської громади.
- У червні в Чернівцях відбудеться фестиваль глядацького кіно "Миколайчук OPEN".