Чернівецька міськрада вирішила вимикати вуличне освітлення під час комендантської години

Місто заощаджує кошти та допомагає впоратися з наслідками атак росіян на енергетичну інфраструктуру держави.

З 15 квітня у Чернівцях під час комендантської години не працюватиме вуличне освітлення. Про відповідне рішення міська рада повідомила на своїй сторінці у мережі Facebook.

На такий крок місцеві депутати пішли з двох причин. На тлі російських атак на вітчизняну енергосистему це дозволить зменшити навантаження на об'єкти генерації. А також місто заощаджуватиме бюджетні кошти.

Ліхтарі вимикатимуть з опівночі до 4 години ранку. Комунальникам вже доручили налаштувати обладнання на новий графік.