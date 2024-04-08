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Ексдиректора Чернівецького обласного перинатального центру ув’язнили на 6 років за хабар

Вищий антикорупційний суд засудив до 6 років ув’язнення ексдиректора Чернівецького перинатального центру. За матеріалами справи, він пробував підкупити посадовців облради, аби довічно залишитися на своїй посаді.

Ексдиректора Чернівецького обласного перинатального центру ув’язнили на 6 років за хабар
Дмитро Манчуленко.
Фото: ТВА

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

«8 квітня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому директору Чернівецького перинатального центру, якого у квітні 2021 року викрили на спробі підкупу посадовців Чернівецької обласної ради. Посадовець за рішення про призначення його безстроково на посаду пропонував 12 000 доларів США», — повідомляє САП.

За даними Української Правди, ідеться про ексдиректора центру Дмитра Манчуленка.

На нього склали шість протоколів за фактом корупції або хабарництва. Суд визнав чоловіка винним у злочині за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Хабар у 12 000 доларів суд конфіскував на потреби держави. 

Вирок вступить в силу через 30 днів поспіль з дня його проголошення, у разі якщо оскарження не відбудеться в Апеляційній палаті ВАКС.

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