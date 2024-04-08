Ексдиректора Чернівецького обласного перинатального центру ув’язнили на 6 років за хабар

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
«8 квітня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому директору Чернівецького перинатального центру, якого у квітні 2021 року викрили на спробі підкупу посадовців Чернівецької обласної ради. Посадовець за рішення про призначення його безстроково на посаду пропонував 12 000 доларів США», — повідомляє САП.
За даними Української Правди, ідеться про ексдиректора центру Дмитра Манчуленка.
На нього склали шість протоколів за фактом корупції або хабарництва. Суд визнав чоловіка винним у злочині за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Хабар у 12 000 доларів суд конфіскував на потреби держави.
Вирок вступить в силу через 30 днів поспіль з дня його проголошення, у разі якщо оскарження не відбудеться в Апеляційній палаті ВАКС.
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