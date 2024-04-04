МОЗ пояснило, як паліативні пацієнти можуть отримувати знеболювальні безоплатно або з невеликою доплатою

До програми реімбурсації “Доступні ліки” включено 6 препаратів Морфіну в таблетках – чотири безоплатні та два з доплатою.

Паліативні пацієнти можуть отримувати знеболювальні лікарські засоби безоплатно або з невеликою доплатою, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Щоб почати отримувати знеболювальні для паліативних хворих, потрібно звернутися до сімейного або лікуючого лікаря для встановлення діагнозу. Лікар при наявності паліативного статусу встановить діагноз “хронічний біль” і створить електронний рецепт:

Пацієнтам із онкологією: звернутися до лікаря первинної медичної допомоги.

Пацієнтам із розладами психіки та поведінки: звернутися до психіатра.

Іншим паліативним пацієнтам: звернутися за направленням сімейного лікаря до лікаря-спеціаліста. Далі – звернутися до сімейного лікаря, який створить електронний рецепт.

На окупованих територіях та в зоні бойових дій лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт – він так само дійсний в аптеці.

З рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації.

Головна умова – наявність договору з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою “Доступні ліки”.

Термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування.

Також треба брати з собою телефон, на який прийшли номер рецепта і код його погашення.

Слід показати рецепт працівнику аптеки. Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину. А також повідомить, які анальгетики повністю безоплатні, а за які потрібно доплатити. Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ Національна служба здоров'я України.

Докладніше про те, як отримати лікарські засоби для знеболення та надання паліативної допомоги за програмою реімбурсації, можна ознайомитись за посиланням на сайти НСЗУ.