В Україні завершили націоналізацію Миколаївського глиноземного заводу Дерипаски

Україна завершила націоналізацію ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", яке раніше належало російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

"+1 санкційне майно. Фонд держмайна активно працював над зняттям усіх арештів, заборон та обмежень і від сьогодні в нашому управлінні – "Миколаївський глиноземний завод" російського олігарха Олега Дерипаски", – повідомив Коваль.

Він зазначив, що підприємство було одним з найбільших у Європі заводом кольорової металургії, проте починаючи з 2022 року не працювало.

Тепер завод повністю націоналізований і Фонд є його єдиним засновником.

"Кожен такий успішний кейс – чітке підтвердження рішучості та роботи команди ФДМУ на наближення перемоги і підтримку обороноздатності країни", – наголосив Коваль.

Також глава Фонду додав, що це є стимулом для для пришвидшення конфіскації та продажу російського майна за кордоном.

"Кожна гривня від таких активів піде на відновлення України. І це - справедливо", – резюмував він.

У лютиму минулого року ВАКС дозволив націоналізувати підприємства російського олігарха Дерипаски. Серед підприємств - Миколаївський глиноземний завод, надровидобувні компанії "Глухівський кар’єр кварцитів", "Хустський кар’єр" та "Жежелівський кар’єр". Загальна вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.

У лютому цього року СБУ повідомила про підозру Дерипасці і затримала його українських топменеджерів. Ці топменеджери постачали до РФ сировину для виробництва «Іскандерів». Йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії «Глухівський кар’єр кварцитів» та куратора цієї установи від російського олігарха.

А наприкінці січня цього року у Фонді держмайна повідомили, що арештовані гроші із підприємства Дерипаски вперше надійшли у держбюджет України.

Що відомо про підприємство