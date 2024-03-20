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В Україні завершили націоналізацію Миколаївського глиноземного заводу Дерипаски

Фонд держмайна став єдиним засновником підприємства.

В Україні завершили націоналізацію Миколаївського глиноземного заводу Дерипаски
Фото: EPA/UPG

Україна завершила націоналізацію ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", яке раніше належало російському олігарху Олегу Дерипасці. 

Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

"+1 санкційне майно. Фонд держмайна активно працював над зняттям усіх арештів, заборон та обмежень і від сьогодні в нашому управлінні – "Миколаївський глиноземний завод" російського олігарха Олега Дерипаски", – повідомив Коваль. 

Він зазначив, що підприємство було одним з найбільших у Європі заводом кольорової металургії, проте починаючи з 2022 року не працювало. 

Тепер завод повністю націоналізований і Фонд є його єдиним засновником.

"Кожен такий успішний кейс – чітке підтвердження рішучості та роботи команди ФДМУ на наближення перемоги і підтримку обороноздатності країни", – наголосив Коваль.  

Також глава Фонду додав, що це є стимулом для для пришвидшення конфіскації та продажу російського майна за кордоном. 

"Кожна гривня від таких активів піде на відновлення України. І це - справедливо", – резюмував він.

  • У лютиму минулого року ВАКС дозволив націоналізувати підприємства російського олігарха Дерипаски. Серед підприємств - Миколаївський глиноземний завод, надровидобувні компанії "Глухівський кар’єр кварцитів", "Хустський кар’єр" та "Жежелівський кар’єр". Загальна вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.
  • У лютому цього року СБУ повідомила про підозру  Дерипасці і затримала його українських топменеджерів. Ці топменеджери постачали до РФ сировину для виробництва «Іскандерів». Йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії «Глухівський кар’єр кварцитів» та куратора цієї установи від російського олігарха.
  • А наприкінці січня цього року у Фонді держмайна повідомили, що арештовані гроші із підприємства Дерипаски  вперше надійшли у держбюджет України.

Що відомо про підприємство

  • Миколаївський глиноземний завод – одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Дерипаска отримав контроль над підприємством на початку 2000‑х.
  • Раніше корпоративні права Миколаївського глиноземного заводу належали компаніям "Алюміній України" (13,96%) та "Гуардон Україна" (86,04%). 
  • З червня 2022 року до лютого 2024 року корпоративні права на завод перебували під арештом. У травні 2023 року голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім повідомив, що на підприємстві працює 300 співробітників із 6 000, які були до війни. Вони переважно зайняті охороною та обслуговуванням шламових полів.
  • Після накладених у 2016 році санкцій проти компаній Олега Дерипаски – ОК "Русал" і пов'язаної з нею кіпрської Judson Trading Limited, на Миколаївському глиноземному заводі повідомили, що Русал нібито продав МГЗ сировинному трейдеру Glencore (Швейцарія). 
  • У 2018 році стало відомо, що Дерипаска зберіг контроль над заводом.
  • 1 березня 2022 року Русал заявив, що припинив виробництво на Миколаївському глиноземному заводі через війну. Раніше підприємство випускало 1,7 млн т глинозему на рік (близько 20% загального випуску глинозему Русалу), це був другий за розміром глиноземний актив компанії Дерипаски.
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