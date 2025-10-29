Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд Аргентини планує скасувати рішення суду США на $16 млрд

Рішення винесли ще у 2023 році на користь колишніх акціонерів нафтової компанії YPF SA, які постраждали внаслідок її націоналізації.

Уряд Аргентини планує скасувати рішення суду США на $16 млрд
президент Аргентини Хав'єр Мілей
Фото: EPA/UPG

Аргентина намагається скасувати рішення суду США, який зобов’язав країну виплатити 16 млрд доларів колишнім акціонерам націоналізованої у 2012 році нафтової компанії YPF. Справа розглядається Апеляційним судом другого округу США у Нью-Йорку.

Про це пише Bloomberg.

Позиції Аргентини у цій справі посилилися після політичного зближення президента Хав’єра Мілея з Дональдом Трампом, завдяки чому країна отримала 20 млрд доларів фінансової підтримки від США та відновила довіру частини інвесторів. 

Це ускладнило стратегію позивачів, яких підтримує судовий інвестор Burford Capital, щодо тиску на Аргентину на фінансових ринках.

Федеральна суддя США Лоретта Преска у 2023 році винесла рішення проти Аргентини, визнавши, що націоналізація YPF у 2012 році порушила статут компанії щодо обов’язкової тендерної пропозиції. В апеляції Аргентина планує стверджувати, що справа не повинна була розглядатися в суді США.

Рішення Апеляційного суду очікується не раніше, ніж через кілька місяців. Сторона, що програє, може звернутися до Верховного суду США. 

Навіть якщо апеляцію буде відхилено, стягнути кошти з Аргентини буде складно, оскільки уряд відмовляється платити іноземним кредиторам з політичних міркувань. Позивачі намагаються домогтися вилучення 51% акцій YPF, що належать Аргентині, але цей процес тимчасово зупинено. Справа може затягнутися на роки й потенційно завершитися політичною угодою за посередництва США.
