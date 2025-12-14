Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Мелоні: Європі доведеться адаптуватися до нової безпекової стратегії Трампа

«Європейці повинні організувати власну оборону», — зазначила глава італійського уряду.

Мелоні: Європі доведеться адаптуватися до нової безпекової стратегії Трампа
прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Нова безпекова стратегія президента США Дональда Трампа стала сигналом для Європи про необхідність самостійно посилювати власну оборону. 

Про це сказала прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час виступу на партійному заході Atreju в Римі, пише Bloomberg.

За словами Мелоні, позиція Трампа свідчить про намір Штатів поступово зменшувати свою залученість у безпеку європейського континенту. 

«Дональд Трамп чіткіше, ніж його попередники, заявив, що США мають намір відійти від захисту Європи, а європейці повинні організувати власну оборону», — зазначила глава італійського уряду.

Прем’єрка наголосила, що протягом десятиліть Європа покладалася на США у сфері безпеки, не усвідомлюючи реальної ціни такої моделі. Водночас вона підкреслила, що Європа не повинна сприймати себе як «безпорадну структуру», адже залишається самодостатньою цивілізацією.

Окремо Мелоні підтвердила незмінну підтримку України з боку Італії. «Саме тому ми стояли з Україною з першого дня і продовжимо це робити — з міркувань справедливості, але насамперед заради нашої національної безпеки та інтересів», — заявила вона.

Виступ Мелоні відбувся на тлі дискусій у ЄС щодо майбутньої ролі США в європейській безпеці та необхідності збільшення оборонних витрат країн-членів.
