Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Головна

Папа Римський: План візиту до України готовий, але його складно реалізувати

Папа Римський Лев XIV
Фото: EPA/UPG

У Ватикані підготували план візиту Папи Римського Лева XIV до України, але зараз його складно здійснити через безпекові питання.

Про це заявив сам понтифік під час приватної аудієнції, передає ANSA.

"Було б добре поїхати до Києва, вже є готовий план візиту, але його складно реалізувати", - сказав він.

Він також висловив сподівання, що всі сторони докладуть зусиль для досягнення "справедливого та тривалого миру" в Україні і закликав італійських дипломатів сприяти цьому.

Папа Римський заявив, що сподівається приїхати до України, але не назвав конкретної дати візиту.

  • 9 грудня Лев XIV прийняв президента Володимира Зеленського. Під час аудієнції вони обговорили війну в Україні, а Зеленський запросив понтифіка відвідати Україну, зауваживши, що це "буде сильним сигналом підтримки для наших людей".
  • У травні видання La Repubblica повідомило, що Папа Римський Лев XIV приїде в Україну
