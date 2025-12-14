Папа Римський: План візиту до України готовий, але його складно реалізувати

У Ватикані підготували план візиту Папи Римського Лева XIV до України, але зараз його складно здійснити через безпекові питання.
Про це заявив сам понтифік під час приватної аудієнції, передає ANSA.
"Було б добре поїхати до Києва, вже є готовий план візиту, але його складно реалізувати", - сказав він.
Він також висловив сподівання, що всі сторони докладуть зусиль для досягнення "справедливого та тривалого миру" в Україні і закликав італійських дипломатів сприяти цьому.
Папа Римський заявив, що сподівається приїхати до України, але не назвав конкретної дати візиту.
- 9 грудня Лев XIV прийняв президента Володимира Зеленського. Під час аудієнції вони обговорили війну в Україні, а Зеленський запросив понтифіка відвідати Україну, зауваживши, що це "буде сильним сигналом підтримки для наших людей".
- У травні видання La Repubblica повідомило, що Папа Римський Лев XIV приїде в Україну.