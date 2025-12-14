Білоруська опозиціонерка Колеснікова подякувала за своє звільнення Зеленському, Коулу та Лукашенку

“Я вітаю звільнення людей і сподіваюся, що ці перші кроки в цьому напрямку, вони продовжаться".

Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова, яку передали Україні 13 грудня разом з більш як 140 іншими громадянами Білорусі та України, що перебували там в ув’язненні, подякувала президенту України Володимиру Зеленському, Олександру Лукашенку та спецпосланцю президента США Дональда Трампа Джону Коулу.

Про це вона сказала сьогодні на пресконференції в Україні, передає кореспондентка LB.UA.

“Я абсолютно щаслива. У мене була можливість подякувати президенту України. У мене була можливість через білоруські спецслужби передати подякувати Олександру Григоровичу (Лукашенку - Ред.). Я сподіваюсь, що йому передали мої слова вдячності, вони абсолютно щирі", - сказала Колеснікова.

Вона також сказала, що в неї була можливість подякувати спецпредставнику Трампа пану Коулу: "І я це зробила також гаряче та щиро".

“Я вітаю звільнення людей і сподіваюся, що ці перші кроки в цьому напрямку, вони продовжаться, - сказала білоруська опозиціонерка. - Я думаю, якщо ми можемо щось зробити в цьому напрямку - ми будемо це робити. Та я думаю, що зараз все залежить абсолютно не від нас. Ми просто вітаємо і будемо дуже щасливі, коли ті, хто перебувають в тюрмах, отримають свободу. Коли ми всі зможемо повернутися додому. Для нас всіх це дуже болюче питання, і ці перші кроки дають оптимізм і ми сподіваємось, що це буде продовжуватися”, - зазначила Колеснікова.

У пресконференції також взяли участь Віктор Бабарико, Володимир Лавковіч та Александр Федута.

На запитання про умови утримання в ув'язненні та про те як вони дізналися про звільнення, Колеснікова відповіла: “Умови тримання були такі, як, мабуть в усіх ув'язнених в Республіці Білорусь. Я зараз сиджу перед вами, а ще вчора в районі 9-ї ранку я працювала на фабриці. Мені справді дуже складно відповісти на це питання. Умови тримання такі, що я зараз перед вами знаходжуся, жива, здорова, відносно, посміхаюсь. Мабуть це вже говорить, як мінімум, про те, що не все так погано, як може здаватися. Хоча це дуже складний час, дуже складне місце, складні умови. Але навіть там для себе можна знаходити можливість якимсь способом себе підтримувати”.

Колеснікова також зазначила, що дізналася, що перебуває в Україні тільки тоді, коли вже тут опинилася.

“Я дізналася про це лише в той момент, коли я опинилася в Україні. Відкрилися двері, я вийшла, до мене підійшли співробітники, представилися і сказали, що тепер я перебуваю у вільній країні - Україні", - сказала вона.

Як повідомлялося, 13 грудня президент Зеленський розповів про звільнення цивільних політв'язнів,зокрема п'ятьох українців, які перебували у Білорусі. Загалом Лукашенко помилував 123 людей.

За інформацією Белти, з урахуванням рішень, ухвалених Лукашенком наприкінці листопада, загальна кількість помилуваних осіб становить 156 осіб. Серед помилуваних Лукашенком є громадяни Великобританії, США, Литви, України, Латвії, Австралії, Японії.

Раніше стало відомо, що США знімусть санкції з білоруських калійних добрив, які були ключовим джерелом валютних надходжень для союзної з Росією країни до того, як західні обмеження придушили їх потік.