Білоруський опозиціонер Віктор Бабарико дав зрозуміти, що звільнені політв’язні не можуть говорити відверто, тому що “всередині системи залишається ще багато людей, які, залежно від того, що ми скажемо, будуть отримувати, як правило, мінуси, а не плюси”.

Про це він сказав на пресконференції в Україні, передає кореспондентка LB.UA.

Бабарико також прокоментував інформацію ЗМІ про те, що в 2023 році він потрапив у лікарню.

"Я дозволю собі бути менш політкоректним, ніж Маша, і більш відвертим, скажу правду. Той, хто виходить і той, хто коментує, не повинен говорити, як він перебував і що він відчував... Тому що насправді всередині системи залишається ще багато людей, які, залежно від того, що ми скажемо, будуть отримувати, як правило, мінуси, а не плюси. Плюсів мало отримують. Тому я буду говорити лише про себе, правду, але таку, суху... У 2023 році, в рамках, я би сказав, умов тримання, у мене почали ставатися втрати свідомості, неконтрольовані. І в рамках одної з втрат свідомості я прийшов до тями - і в мене було зламане ребро, порвана легеня, двобічне запалення легень і 23 розсічення черепа", - розповів Бабарико.

Він також зазначив, що не знає, в результаті чого це сталося.

"Тому що це сталося після того, як я втратив свідомість. Говорити, що я вдарився, чи що мене били, я не можу, тому що насправді я не знаю, що зі мною відбувалося. Але факт залишається фактом", - сказав Бабарико.

Він додав, що так само як і Марія Колеснікова, "дуже вдячний медикам Новотроїцька".

"Вони реально встигли мене вилікувати. Я вже був на кисні. Привезти і зробити операцію, відкачати рідину з легень. Мене перевели в республіканську лікарню Білорусі, де мені також було надано дуже хорошу медичну допомогу... Цей, умовно кажучи, момент причини я не знаю. Але наслідок, ту допомогу, яку мені було надано, було надано професійно, на високому рівні. І ще я можу сказати, що після цього випадку у мене не було умов, за яких відбувалася втрата свідомості”, - розповів Бабарико.