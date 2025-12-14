Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Орбан назвав замороження ЄС російських активів "оголошенням війни" і звинуватив Брюссель у спробі обійти європейське право

Прем'єр Угорщини також розкритикував плани ЄС залучити додаткові 135 мільярдів євро для фінансування підтримки України.

Орбан назвав замороження ЄС російських активів "оголошенням війни" і звинуватив Брюссель у спробі обійти європейське право
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував рішення Європейського Союзу щодо застосування механізму довгострокового замороження російських активів на суму 210 мільярдів євро, і назвав його "оголошенням війни".

Про це Віктор Орбан заявив у відео, опублікованому у мережі Х.

За словами угорського прем’єра, Брюссель нібито ухвалив це рішення, оминаючи позицію Угорщини та порушуючи європейське законодавство. Він також розкритикував плани ЄС залучити додаткові 135 мільярдів євро від держав-членів для фінансування підтримки України.

"Оминаючи Угорщину та ґвалтуючи європейське законодавство серед білого дня, брюссельці вживають заходів для захоплення заморожених російських активів – це оголошення війни. Тим часом вони вимагають ще 135 мільярдів євро від держав-членів для фінансування конфлікту. Угорщина не підіграватиме цій перекрученій брюссельській схемі. Нам потрібен мир, а не ескалація", – заявив Орбан.

Крім того, в інтерв’ю угорському виданню Magyar Nemzet прем’єр-міністр повідомив, що має намір відстоювати свою позицію в Брюсселі та виступати проти відповідного рішення ЄС.

"Я їду до Брюсселя воювати, кажучи, що вони тягнуться до російських активів, оминаючи Угорщину. Це оголошення війни. Я ніколи не бачив нічого подібного, коли втрачаються 200–300 мільярдів євро активів без жодних наслідків", – заявив він.

Орбан також наголосив, що держави зберігають свої валютні резерви в євро, і не завжди на території власної країни. За його словами, частина таких резервів Угорщини зберігається в Бельгії — так само, як і російські активи.

Прем’єр Угорщини попередив, що у разі конфіскації російських коштів інші країни можуть втратити довіру до євро як резервної валюти.

"Якщо європейці наважаться на цей крок, інші держави перестануть зберігати свої гроші в євро", – заявив він.

Орбан також висловив думку, що європейських громадян переконали в тому, що війна фінансується за рахунок російських активів, тоді як, за його словами, фінансовий тягар ляже і на майбутні покоління європейців.
