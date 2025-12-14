Сибіга назвав Орбана "найбільш цінним замороженим активом Росії в Європі"

Допис угорського прем'єра Віктора Орбана з критикою рішення Європейського Союзу про безстрокове замороження російських активів спричинив суперечку глав МЗС Польщі і Угорщини. А голова МЗС України Андрій Сибіга, коментуючи допис Орбана у соцмережі Х, назвав його "найбільш цінним замороженим активом РФ у Європі".

Russia’s most valuable frozen asset in Europe. https://t.co/wdTnf1kFIg — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 14, 2025

Як повідомлялося, Орбан назвав замороження ЄС російських активів "оголошенням війни" і звинуватив Брюссель у спробі обійти європейське право.

"Оминаючи Угорщину і порушуючи європейське законодавство серед білого дня, брюссельці роблять кроки для захоплення заморожених російських активів – це оголошення війни. Тим часом вони вимагають від держав-членів додаткових 135 мільярдів євро для підживлення конфлікту. Угорщина не буде брати участь у цій химерній брюссельській схемі", – йдеться у дописі Орбана.

Польський міністр Радослав Сікорський поширив цей допис і прокоментував так: "Віктор заслужив свій орден Леніна"

На коментар Сікорського відреагував його угорський колега Петер Сійярто.

"Ми розуміємо, що ви дуже хочете війни між Росією та Європою! Ми не дозволимо втягнути себе у вашу війну!!", – написав він.

У відповідь Сікорський зазначив: "Якщо Росія знову не вторгнеться, такої війни не буде. Але ми розуміємо, що цього разу ви будете на її боці".