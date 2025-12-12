Каллас про активи РФ: 210 млрд російських коштів залишатимуться на території ЄС

Це буде доти, поки Росія повністю не виплатить Україні репарації за збитки.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас

ЄС вирішив безстроково заморозити російські активи і в результаті 210 млрд євро російських коштів залишатиметься на території країн-членів блоку.

Про це повідомила глава євродипломатії Кая Каллас.

За її словами, активи зберігатимуть доти, поки Росія повністю не виплатить Україні репарації за збитки.

«Ми й надалі посилюємо тиск на Росію, доки вона не почне серйозно ставитися до переговорів. Наступний тиждень саміт Європейської ради буде вирішальним для забезпечення фінансових потреб України на найближчі роки», - наголосила Каллас на своїй сторінці у соцмережі Х.