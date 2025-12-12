В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Каллас про активи РФ: 210 млрд російських коштів залишатимуться на території ЄС

Це буде доти, поки Росія повністю не виплатить Україні репарації за збитки.

Каллас про активи РФ: 210 млрд російських коштів залишатимуться на території ЄС
Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

ЄС вирішив безстроково заморозити російські активи і в результаті 210 млрд євро російських коштів залишатиметься на території країн-членів блоку.

Про це повідомила глава євродипломатії Кая Каллас.

За її словами, активи зберігатимуть доти, поки Росія повністю не виплатить Україні репарації за збитки.

«Ми й надалі посилюємо тиск на Росію, доки вона не почне серйозно ставитися до переговорів. Наступний тиждень саміт Європейської ради буде вирішальним для забезпечення фінансових потреб України на найближчі роки», - наголосила Каллас на своїй сторінці у соцмережі Х.
