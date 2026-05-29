Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю

Те, що наші дрони FP-2 від Fire Point тепер несуть 200 кілограмів бойової частини та додатково вісім некерованих авіаційних ракет С-8, перетворює їх на ідеального і невідворотного вбивцю ворожої логістики.

Фото: NV FP-2 ударний дрон

Перше бажання, звісно, – використати цю міць для полювання на російські мобільні вогневі групи, розрахунки РЕБ та станції РЛС. Це класичне полювання на мисливців: зазвичай мобільні групи з'їжджаються в одну точку, щоб видати фокус вогню по одній цілі та тримати її в прожекторі або підсвічувати лазером.

Так і проситься вдарити по цьому скупченню осколковими ракетами. У номенклатурі С-8 є чудова бойова частина саме для цього завдання – 2000 готових стрілоподібних елементів, які за секунду перетворюють будь-який пікап, розрахунок чи установку на криваве решето.

Реклама

Але тут є тонкий математичний момент із балістикою. У ракет С-8 великий розліт виникає переважно тільки тому, що їх запускають із кабрирування. Екіпажам російських «крокодилів» та «грачів» не надто хочеться заходити в зону нашої ППО, тому вони задирають ніс і стріляють по навісній траєкторії кудись убік посадки.

А от технічний розліт ракети при прямому пуску з платформи – це всього 0,3% від дальності стрільби. Зводиться вона на відстані до 100 метрів. Тобто, відхилення на бойовій дистанції у 300 метрів складе жалюгідні 1,8 метра. При пуску двох ракет одна з них абсолютно гарантовано ляже в коло радіусом 1,8 метра.

Фото: Ukraine Weapons Warfare Західні некеровані авіаційні ракети С-8 на озброєнні ЗСУи.

Тактичний джекпот на залізниці

Тобто ми зараз маємо на руках тактичний джекпот: чотири гарантовано уражені «жорсткі» цілі розміром до 8 метрів кожна. Що саме ми будемо атакувати цим арсеналом на дистанції у 250+ кілометрів від лінії бойового зіткнення? Нагадаю для розуміння глибини: КПП «Новоазовськ» знаходиться всього за 150 км.

Що вони фізично ніяк не можуть прикрити своїми ЗРК?

Залізничну логістику. Занадто велика мережа і занадто безкраї простори для їхнього дірявого зонтика ППО.

Чотирма прицільними пусками ми забираємо чотири вагони з боєприпасами або важкі цистерни з ПММ, забираємо одним залпом маневровий електровоз і спокійно продовжуємо летіти до тягової підстанції, якій дістанеться вже 200 кілограмів чистої вибухівки в голові самого камікадзе.

Можна грати інакше: курочити пусками по координатах рейки та шпали. У С-8 є бетонобійні боєприпаси, здатні пробивати 800 міліметрів залізобетону. Приїде ремонтувати роздовбану колію дрезина або відновлювальний поїзд із краном та бригадою – і тоді по них б'є камікадзе.

Реклама

Або можна працювати парами: один дрон виступає як чиста вогнева підтримка та придушення, а другий працює як матка-носій для FPV-дронів.

Приїде ремонтна «летючка» залізничних військ – зіграємо з ними в ту саму гру, що й вони при своїх цинічних дабл-тапах по рятувальниках ДСНС.

Я абсолютно впевнений, що ми можемо просто скидати по координатах міни і чекати підходу ешелону, або перебивати рейки, а через добу висуватися туди на полювання за ремонтними бригадами.

З'являється неймовірна тактична гнучкість. Можна вдарити по стаціонарній інфраструктурі, можна по маневровому складу. Термобаричні бойові частини ідеально підходять для ураження вагонів-теплушок – реально спіймати і випалити цілий підрозділ особового складу прямо на ходу ешелону.

Фото: UNITED24 Media ударні дрони FP-1/FP-2

Каскадний обвал постачання

Головна стратегічна задача цієї гри – якомога далі відтягнути їхню логістику від «останнього кілометра». Нехай захлинаються на колесах, нехай фури безперервно виробляють моторесурс, нехай відтягують глибоко в тил свої рембати та збірні пункти аварійних машин (ЗПАМ). Якраз російський завод КАМАЗ нещодавно звільнив 1200 працівників і перейшов на чотириденний робочий тиждень – от і спробуйте закрити поточні втрати військових вантажівок і розбагатіти на санкціях. Крім того, масові атаки по залізничних депо, по пунктах екіпірування тепловозів, парках цистерн та потужностях із ремонту електровозів – це астрономічно дорого і вимагає місяців на відновлення. Західні союзники змогли остаточно покласти залізничну мережу нацистської Німеччини виключно атаками на сортувальні станції, коли тотально знищувалися депо, рухомий склад, важкі верстати та крани.

Знищення унікальної техніки – це окремий вид мистецтва. Відновлювальний поїзд – це спеціалізовані крани на залізничному ходу вантажопідйомністю від 80 до 250 тонн, важкі бульдозери, платформи з готовими рейко-шпальними решітками. Крани вкрай крихкі до уламків: гідравліка, троси, опорні стріли виходять з ладу миттєво. 200 кілограмів вибухівки розірвуть цю складну техніку на шматки брухту.

Читайте також Асиметрична відповідь: що Україна може протиставити масованим ударам російськими КАБами

Особливе місце займає людський фактор. Ремонтна летючка – це екіпаж вузькопрофільних спеціалістів: кранівники, інженери, зварювальники найвищого розряду. Якщо дрон прилітає в момент їхнього збору або роботи на коліях, ворог втрачає не просто залізо. Він втрачає людей, яких треба вчити роками. Залізничні війська РФ великі на папері, але досвідчених фахівців із ліквідації складних аварій – одиниці на кожен великий транспортний вузол.

Реклама

Машиністи електровозів та кранівники відновлювальних поїздів – це не контрактники. Вони не підписувалися горіти за три мільйони карбованців. Це мужики у спецівках, які раптово усвідомлюють, що вести військовий ешелон десь під Ростовом чи Воронежем – це лотерея зі смертю. Коли згорять перші 5-10 бригад, у РЖД почнеться тихий бунт: масові звільнення зі здоров'я, лікарняні, саботаж. Одна річ – гнати вугілля в Сибір, інша – сидіти в кабіні, знаючи, що в тебе летить 200 кг вибухівки, а ППО тебе не прикриє.

Асиметрична математика втрат

У крайньому разі, навіть просто чотири цистерни і локомотив – це теж дуже смачно. Мінімальна оцінка такого складу (зі старим маневровим тепловозом на кшталт ЧМЕ3, вживаними вагонами та вартістю вантажу палива) складає близько 400-600 тисяч доларів. Реалістична оцінка, якщо ешелон тягне повноцінний магістральний локомотив, сягає 1,8-3,5 млн доларів і вище.

Що це дасть нам макроекономічно? Ми пустимо їм кров фінансово – у РЖД і так колапс, найжорстокіший кадровий голод, бракує машиністів та робочих локомотивів. Один дрон від Fire Point вартістю в 54 тисячі євро знищує ціль, яка в 10-60 разів дорожча за сам безпілотник.

І це лише прямі, калькульовані фінансові втрати. У цю суму не включені непрямі збитки: розплавлене залізничне полотно, повністю знищена контактна мережа, зупинка логістики на всій ділянці та колосальні витрати на ліквідацію масштабної пожежі.

Ефект сонячної лупи

Ми гарантовано відсунемо на сотню-другу кілометрів усі безпечні місця розвантаження боєкомплекту, перевалки палива та запчастин. Усе це ляже на російські автобати, які ми щоденно і методично косимо «Хорнетами», «Вампірами», які ставлять міни, та «Булавами». Усе, звісно, контролювати неможливо. Але то дорогі голови до розвідувальних дронів згорять у тентованій машині, то акумулятори не доїдуть на позицію, то ротація жорстко постраждає на марші. Надзвичайно важко планувати оперативний наступ, коли ти не впевнений, що саме твій підрозділ сьогодні отримає, а що згорить смолоскипом на трасі «Новоросія» або у розбитій посадці.

Захистити все це неможливо. Дальні удари ніхто не відміняв, як і не відміняв полювання на їхні ЗРК та РЛС. У них немає вільних розрахунків, немає нескінченного запасу ракет, а якщо й будуть з'являтися МЗА з радаром або розрахунки дронів-перехоплювачів – їх першочергово будуть тягнути на захист дійних корів російського бюджету, залишаючи залізничників приймати удари на себе.

Фото: facebook.com/102brygadaTROIvanoFrankivsk/ Бійці підрозділу аеророзвідки «Вовки» готують до використання ударний безпілотник Vampire («Вампір»)

Понад те, якщо подивитися на це з точки зору безпосередньої вогневої підтримки піхоти, це взагалі змінює правила гри. Радіус відхилення у 1,8 метра – це габарити цілком конкретних і дуже болючих цілей на полі бою. Це стандартний ДЗОТ, кулемет якого може годинами притискати до землі нашу штурмову групу. Це замаскований розрахунок ПТРК десь у посадці, який сидить і чекає на прорив нашої броні.

Звичайна арта може витратити десяток снарядів, щоб покласти їх поруч, перекопати поле і лише контузити ворога. А тут оператор просто наводить маркер – і в коло менше двох метрів гарантовано влітає сніп ракет. Тобі більше не треба підставляти під ПЗРК справжній вертоліт чи штурмовик за десятки мільйонів доларів, щоб ювелірно розібрати ворожий опорник. Ти випалюєш розрахунки ПТРК та піхоту осколковими С-8, а потім сам камікадзе з його 200-кілограмовою бойовою частиною ставить масну крапку, перетворюючи головний бліндаж опорника на братську могилу.

Реклама

Деякі радянські діти дуже любили одну садистську гру – брати велику лупу в сонячний день і направляти її сфокусований промінь на мурашник. Ось така лупа – це і є сучасні мідл-страйки.

Ми пробили парасольку ППО РФ і починаємо методично наводити цей промінь то на логістику, то на штаби ФСБ і пункти управління, то на глибокий тил: рембази, ЗПАМи, дорожні та залізничні бригади. Противника вже реально корчить у цьому вогні.

Якщо вийде масштабувати їх виробництво в країнах ЄС – у нас з'явиться кілька місяців дуже відчутної переваги, яке підточить їхню логістичну машину зсередини.