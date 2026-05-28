Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
ГоловнаСуспільствоВійна

На Запорізькій АЕС стався найтриваліший збій зв'язку від початку війни

Приблизно 12 годин не було ні стаціонарного телефону, ні інтернет-з'єднання на станції.

На Запорізькій АЕС стався найтриваліший збій зв'язку від початку війни
На території окупованої ЗАЕС
Фото: МВС

27 травня на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) стався тривалий збій зв'язку. За даними станції, приблизно 12 годин не було ні стаціонарного телефону, ні інтернет-з'єднання, що стало найтривалішим подібним інцидентом на станції з початку військового конфлікту.

Про це повідомив Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

 Як повідомили в МАГАТЕ, відключення збіглися із повідомленнями про напади на Енергодар, де проживає більшість персоналу станції.

«Протягом багатьох годин ми не могли зв’язатися з нашою командою експертів на об’єкті, а станція не могла спілкуватися із зовнішнім світом звичайним способом. Це, безумовно, була дуже тривожна подія з точки зору ядерної безпеки та захищеності. Команда МАГАТЕ продовжить розслідування причин цього перебою у зв’язку та обговорить, як запобігти повторенню», – сказав генеральний директор Гроссі.

Також ЗАЕС заявила, що на її об'єкті достатньо дизельного палива для більш ніж 10 днів роботи аварійних дизельних генераторів, які наразі перебувають у режимі очікування, але залишаються критично важливими для забезпечення резервного живлення, якщо станція знову втратить зовнішнє енергопостачання.

МАГАТЕ заявили, що продовжують переговори з Україною та Російською Федерацією щодо встановлення тимчасового локального припинення вогню, щоб дозволити ремонт лінії 750 кВ на електростанції. 

  • Запорізька АЕС понад два місяці працює лише на одній лінії електропостачання. Відомо, що БпЛА з вибуховим пристроєм впав поблизу турбінного залу енергоблока №1, однак не здетонував.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies