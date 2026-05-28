Нині через ініціативу PURL Україна отримує понад 90% усіх антибалістичних спроможностей.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі із представниками Конгресу США Річардом Блюменталем та Джимом Гаймсом.
Вони обговорили стратегічні пріоритети оборонної підтримки України, зокрема, потребу в ракетах PAC-2 GEM-T та PAC-3, а також розвиток механізму PURL.
«У повітрі збільшуємо показники перехоплення, масштабуємо «малу» ППО, дрони-перехоплювачі, а також адаптуємо рішення до нових типів російських ракет і тактик їх застосування. На землі перехоплюємо ініціативу, руйнуємо російську логістику і масштабуємо middle strike і технологічні рішення для стримування ворога. В економічному домені українські військові продовжують deep strike по об’єктах, які забезпечують Росії можливість вести та фінансувати війну», - наголосив очільник Міноборони.
Федоров додав, що з конгресменами сфокусувалися на розвитку win-win співпраці із США.
«Україна вже тестує технології партнерів у реальних умовах сучасної війни та допомагає швидко визначати рішення, які справді працюють на полі бою. Паралельно навчаємо AI-моделі на унікальних бойових даних — це відкриває новий рівень співпраці та масштабування ефективних defense tech-рішень», - додав міністр.
- Через нестачу ракет до американських систем ППО Володимир Зеленський направив листа колезі Дональду Трампу і Конгресу, де попросив про негайну допомогу, аби відбивати російську балістику.
- Український президент неодноразово наголошував на проблемі з ракетами до систем ППО, аби перехоплювати російську балістику.
- Торік у грудні Зеленський повідомив, що до деяких систем ППО в Україні вже повністю закінчилися ракети, а для інших видів озброєння спостерігається серйозний дефіцит. Глава держави тоді наголошував, що партнери мають або передавати готові ракети, або виділяти кошти на їх закупівлю, або надавати ліцензії на їхнє самостійне виробництво в нашій державі.
- У квітні Зеленський заявив, що з ракетами до Patriot "гірше бути не може.
- Ракети ППО партнери України постачають в межах різних програм, зокрема, PURL, що передбачає закупівлю зброї в США коштом інших країн НАТО.
