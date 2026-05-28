Міністр озвучив потребу в ракетах PAC-2 GEM-T та PAC-3.

зустріч Михайла Федорова з делегацією зі США

Нині через ініціативу PURL Україна отримує понад 90% усіх антибалістичних спроможностей.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі із представниками Конгресу США Річардом Блюменталем та Джимом Гаймсом.

Вони обговорили стратегічні пріоритети оборонної підтримки України, зокрема, потребу в ракетах PAC-2 GEM-T та PAC-3, а також розвиток механізму PURL.

«У повітрі збільшуємо показники перехоплення, масштабуємо «малу» ППО, дрони-перехоплювачі, а також адаптуємо рішення до нових типів російських ракет і тактик їх застосування. На землі перехоплюємо ініціативу, руйнуємо російську логістику і масштабуємо middle strike і технологічні рішення для стримування ворога. В економічному домені українські військові продовжують deep strike по об’єктах, які забезпечують Росії можливість вести та фінансувати війну», - наголосив очільник Міноборони.

Федоров додав, що з конгресменами сфокусувалися на розвитку win-win співпраці із США.

«Україна вже тестує технології партнерів у реальних умовах сучасної війни та допомагає швидко визначати рішення, які справді працюють на полі бою. Паралельно навчаємо AI-моделі на унікальних бойових даних — це відкриває новий рівень співпраці та масштабування ефективних defense tech-рішень», - додав міністр.