В Харкові сталась смертельна ДТП за участі заступника мера

У Харкові трапилась смертельна ДТП. Зіткнулись мотоцикліст та автівка, якою керував заступник Харківського міського голови.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
"За попередніми даними, 28 травня близько 16:00 на перехресті вул. Клочківської та пров. Кравцова у Харкові водій автомобіля FORD F150 під час виконання маневру лівого повороту не надав перевагу в русі мотоциклу KAWASAKI NINJA ZX-6R, який рухався зустрічною смугою. У результаті сталося зіткнення", - йдеться в повідомленні.
Від отриманих травм 43-річний водій мотоцикла помер у кареті екстреної медичної допомоги.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля був тверезий.
"Після проведення необхідних слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення водію авто про підозру", - повідомили в прокуратурі.