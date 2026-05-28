В Харкові сталась смертельна ДТП за участі заступника мера

Він, керуючи автівкою, здійснив зіткнення з мотоциклістом.

Фото: Пресслужба Харківської обласної прокуратури

У Харкові трапилась смертельна ДТП. Зіткнулись мотоцикліст та автівка, якою керував заступник Харківського міського голови.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

"За попередніми даними, 28 травня близько 16:00 на перехресті вул. Клочківської та пров. Кравцова у Харкові водій автомобіля FORD F150 під час виконання маневру лівого повороту не надав перевагу в русі мотоциклу KAWASAKI NINJA ZX-6R, який рухався зустрічною смугою. У результаті сталося зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Від отриманих травм 43-річний водій мотоцикла помер у кареті екстреної медичної допомоги.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля був тверезий.

"Після проведення необхідних слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення водію авто про підозру", - повідомили в прокуратурі.

