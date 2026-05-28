У Шевченківському районі Києва завершено аварійні роботи в будівлі торгового центру "Квадрат", пошкодженого внаслідок масованої атаки Росії 24 травня.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Упродовж трьох днів рятувальники розбирали фасадну частину будівлі торговельного центру, зокрема - демонтували пошкоджені елементи лицювання та вікна.

Загалом розібрано й демонтовано конструкції на площі 2 900 кв. м.

До робіт залучали 15 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки Головного управління.

Фото: ДСНС ТРЦ "Квадрат" після атаки Росії

