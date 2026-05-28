Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСуспільствоОсвіта

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допустили чотирьох кандидатів

Колишнього ректора Бугрова до участі в конкурсі не допустили.

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допустили чотирьох кандидатів
Фото: fit.univ.kiev.ua

До виборів на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка допущено чотирьох кандидатів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь Міністерства освіти і науки. 

Зазначається, що документи для участі у конкурсі подали п’ять кандидатів. Зокрема, - колишній ректор КНУ Володимир Бугров; діючий в.о. ректора КНУ Валерій Копійка; колишня проректорка КНУ з міжнародного співробітництва Ксенія Смирнова; колишня проректорка КНУ з наукової роботи Ганна Толстанова; перший проректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Олександр Корченко.

Після опрацювання отриманих документів Бугрова до участі в конкурсі не допустили.

Контекст

  • 2 березня Міносвіти оголосило конкурс на заміщення посади ректора КНУ ім. Тараса Шевченка. Вибори були заплановані на 27 травня 2026 року, але їх перенесли на 27 жовтня
  • 29 квітня завершився контракт із ректором Володимиром Бугровим, який до вступу на посаду після перемоги на конкурсі 2021-го року був проректором. За день до спливання терміну контракту Бугров був визнаний винним у недекларуванні користування автомобілем сина.
  • Згідно із законом "Про вищу освіту", не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу вищої освіти особа, яка за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення (протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили).
  • В.о. ректора призначили Валерія Копійку. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies