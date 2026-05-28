До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допустили чотирьох кандидатів

Колишнього ректора Бугрова до участі в конкурсі не допустили.

До виборів на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка допущено чотирьох кандидатів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що документи для участі у конкурсі подали п’ять кандидатів. Зокрема, - колишній ректор КНУ Володимир Бугров; діючий в.о. ректора КНУ Валерій Копійка; колишня проректорка КНУ з міжнародного співробітництва Ксенія Смирнова; колишня проректорка КНУ з наукової роботи Ганна Толстанова; перший проректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Олександр Корченко.

Після опрацювання отриманих документів Бугрова до участі в конкурсі не допустили.

Контекст