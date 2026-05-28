До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допустили чотирьох кандидатів

До виборів на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка допущено чотирьох кандидатів.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь Міністерства освіти і науки.
Зазначається, що документи для участі у конкурсі подали п’ять кандидатів. Зокрема, - колишній ректор КНУ Володимир Бугров; діючий в.о. ректора КНУ Валерій Копійка; колишня проректорка КНУ з міжнародного співробітництва Ксенія Смирнова; колишня проректорка КНУ з наукової роботи Ганна Толстанова; перший проректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Олександр Корченко.
Після опрацювання отриманих документів Бугрова до участі в конкурсі не допустили.
Контекст
- 2 березня Міносвіти оголосило конкурс на заміщення посади ректора КНУ ім. Тараса Шевченка. Вибори були заплановані на 27 травня 2026 року, але їх перенесли на 27 жовтня.
- 29 квітня завершився контракт із ректором Володимиром Бугровим, який до вступу на посаду після перемоги на конкурсі 2021-го року був проректором. За день до спливання терміну контракту Бугров був визнаний винним у недекларуванні користування автомобілем сина.
- Згідно із законом "Про вищу освіту", не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу вищої освіти особа, яка за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення (протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили).
- В.о. ректора призначили Валерія Копійку.