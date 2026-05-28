За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру 57-річному місцевому мешканцю за фактом замаху на умисне вбивство міського голови П’ятихаток.

За даними слідства, 26 травня близько 10:40 поблизу будівлі П’ятихатської міської ради між чоловіками виник словесний конфлікт під час обговорення питання щодо самовільного використання комунальної власності.

Під час суперечки підозрюваний, який є місцевим фермером, завдав меру ножового поранення у ділянку грудної клітини.

Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває, встановлюються всі обставини кримінального правопорушення.

Зазначимо, що мером П’ятихаток є Галіл Ісаєв.