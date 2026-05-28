Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
ГоловнаСуспільствоПодії

Затримано підозрюваного у замаху на мера П’ятихаток

Потерпілий перебуває у тяжкому стані.

Затримано підозрюваного у замаху на мера П’ятихаток
Фото: прокуратура

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру 57-річному місцевому мешканцю за фактом замаху на умисне вбивство міського голови П’ятихаток.

За даними слідства, 26 травня близько 10:40 поблизу будівлі П’ятихатської міської ради між чоловіками виник словесний конфлікт під час обговорення питання щодо самовільного використання комунальної власності.

Під час суперечки підозрюваний, який є місцевим фермером, завдав меру ножового поранення у ділянку грудної клітини.

Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває, встановлюються всі обставини кримінального правопорушення.

Зазначимо, що мером П’ятихаток є Галіл Ісаєв

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies