Окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровщини, є пошкодження

Російські окупанти упродовж дня понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, авіабомбами та ракетою.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

У Павлоградському районі під ударом був райцентр. Понівечені приватні будинки і інфраструктура.

На Синельниківщині ворог поцілив по Покровській громаді. Пошкоджена автівка. Зайнялися приватні будинки.

У Дніпровському районі виникла пожежа.

Обійшлося без постраждалих.