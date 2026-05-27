Понад 400 засуджених в Україні колаборантів чекають на обмін до РФ, – Коордштаб

Частина засуджених уже обміняли в межах проєкту "Хочу к своим".

У закладах виконання покарань в Україні перебувають 579 засуджених колаборантів. Понад 400 із них висловили бажання виїхати до Росії в межах обміну полоненими.

Про це йшлося під час презентації дослідження "Кримінологічний та психологічний портрет засудженого колаборанта" за участі представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та науковців Пенітенціарної академії, пише "Укрінформ".

За словами заступника голови Координаційного штабу Андрія Юсова, частину засуджених уже обміняли в межах проєкту "Хочу к своим".

"Презентоване дослідження є надзвичайно важливим, оскільки дозволяє не лише глибше розуміти природу колабораційних злочинів в умовах війни, але і дає змогу сфомулювати механізми упередження і державного реагування", – прокоментував Юсов.

Він додав, що в межах цього проєкту вже 70 колаборантів виїхали до Росії в обмін на українських військових і цивільних, а ще понад 400 осіб очікують на подібний обмін.

За словами головного наукового співробітника Олександра Ткаченка, станом на травень у пенітенціарних установах перебувають 579 громадян, засуджених за статтями, пов’язаними з колабораційною діяльністю. Серед них 72% – чоловіки та 28% – жінки.

Він пояснив, що переважання чоловіків пов’язане з їхньою зайнятістю на об’єктах критичної інфраструктури, виробництві, транспорті та будівництві на тимчасово окупованих територіях.

За даними дослідження, більшість засуджених проживали у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях, однак явної регіональної прив’язки колабораційна діяльність не має. Також зазначається, що 70% не мали офіційного працевлаштування, а 82% – вищої освіти.

Професорка Тетяна Данильченко, коментуючи результати психологічного аналізу, зазначила, що серед засуджених простежуються певні особливості мислення та поведінки.

"Ми чудово розуміємо, що колабораційна поведінка формувалася в умовах втрати роботи, фінасових труднощів, низького рівня освіти і критичного мислення і вилилася у почуття громадської безвідповідальності. У багатьох колабраційна діяльність не асоціювалася зі злочинами, а сприймалася через призму щоденних потреб. Також багато таких осіб не ототожнюють себе з нашою державою", – зазначив Ткаченко.

