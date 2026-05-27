Порушення помітив екзаменатор. У результаті іспит не зараховано.

У одному зі столичних територіальних сервісних центрів МВС під час теоретичного іспиту кандидат намагався скористатися сучасним гаджетом — смарт-окулярами.

За попередньою інформацією, відповіді на тестові запитання йому дистанційно передавала знайома, яка перебувала неподалік.

Втім порушення процедури помітив екзаменатор. У результаті іспит було припинено, а результат — не зараховано.

Сервісний центр МВС нагадує: теоретичні та практичні іспити в сервісних центрах МВС складаються виключно самостійно. Використання будь-яких технічних пристроїв або сторонньої допомоги є порушенням установлених правил.