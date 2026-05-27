У ЗСУ спростували заяви росіян про начебто захоплення села Гранів на Харківщині

Гранів перебуває під контролем Збройних сил України.

ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

У Силах оборони спростували поширену російськими ЗМІ інформацію про нібито захоплення села Гранів Дергачівської громади на Харківщині.

Про це повідомив 14-й армійський корпус ЗСУ у Facebook.

У Корпусі наголошують, що повідомлення російських пабліків про нібито встановлення контролю над населеним пунктом та "знищення" підрозділів ЗСУ не відповідають дійсності.

"Ворог продовжує кволі спроби інформаційних акцій, поширюючи чергову порцію брехні", – зазначили у 14-му армійському корпусі.

Українські підрозділи продовжують утримувати визначені рубежі оборони, ефективно стримують наступальні дії противника та завдають йому втрат у живій силі та техніці.

Заяви російських ресурсів про "успішні штурми", "ближні бої" та інші бойові епізоди є елементами інформаційної кампанії, спрямованої на дезінформацію та деморалізацію українського суспільства.

У 14-му армійському корпусі наголосили, що село Гранів перебуває під контролем Збройних сил України.

"Закликаємо громадян довіряти виключно офіційним джерелам інформації, не споживати та не поширювати ворожі фейки", – наголошують військові.

