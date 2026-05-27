Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували ферму на Чернігівщині: загинула працівниця і поранено тракториста

Ворог завдав удару по селу Лукнів Коропської громади. 

Росіяни атакували ферму на Чернігівщині: загинула працівниця і поранено тракториста
Фото: Новгород-Сіверська РВА

Росія завдала удару по фермі в Чернігівської області, в результаті загинула працівниця і поранено тракториста.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

Сьогодні з 08:10 до 08:15 ворог завдав удару по селу Лукнів Коропської громади. Тип застосованого засобу ураження встановлюється. 

Реклама

"У результаті обстрілу зазнали руйнувань приміщення місцевих підприємств - свиноферма та ферма великої рогатої худоби. На превеликий жаль, атака забрала життя людини - загинула працівниця свиноферми 1976 року народження. Крім того, тяжкі поранення голови отримав тракторист підприємства, 1986 року народження", - йдеться в повідомленні.

Фото: Новгород-Сіверська РВА

Наразі потерпілого у тяжкому стані транспортують до Чернігівської обласної лікарні для надання невідкладної медичної допомоги.

Додаткові обставини, а також остаточні масштаби руйнувань уточнюються.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies