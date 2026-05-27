Росіяни атакували ферму на Чернігівщині: загинула працівниця і поранено тракториста

Росія завдала удару по фермі в Чернігівської області, в результаті загинула працівниця і поранено тракториста.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

Сьогодні з 08:10 до 08:15 ворог завдав удару по селу Лукнів Коропської громади. Тип застосованого засобу ураження встановлюється.

"У результаті обстрілу зазнали руйнувань приміщення місцевих підприємств - свиноферма та ферма великої рогатої худоби. На превеликий жаль, атака забрала життя людини - загинула працівниця свиноферми 1976 року народження. Крім того, тяжкі поранення голови отримав тракторист підприємства, 1986 року народження", - йдеться в повідомленні.

Наразі потерпілого у тяжкому стані транспортують до Чернігівської обласної лікарні для надання невідкладної медичної допомоги.

Додаткові обставини, а також остаточні масштаби руйнувань уточнюються.