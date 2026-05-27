ГоловнаСуспільствоПодії

Депутата райради на Житомирщині судитимуть у справі про ймовірне недостовірне декларування на 46 млн грн

Справу скерували до суду за статтею про декларування недостовірної інформації.

Фото: прокуратура

На Житомирщині до суду передали справу депутата Бердичівської районної ради, якого обвинувачують у внесенні недостовірних даних до декларацій за 2022–2024 роки, повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, йдеться про приховані активи та доходи на понад 46 млн грн.

Як повідомила прокуратура, депутат не задекларував корпоративні права на понад 5,7 млн грн, доходи від підприємницької діяльності та майже 5,8 млн грн доходів із невстановлених джерел. Також у деклараціях не вказали доходи від продажу майна і фінансові зобов’язання на понад 19 млн грн.

Окрім цього, слідчі заявляють, що посадовець приховав інформацію про нерухомість — земельну ділянку та квартиру, де він проживав. Житло належить його матері, а його вартість оцінюють у понад 850 тис. грн.

