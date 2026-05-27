СБУ затримала клірика УПЦ МП, який скоригував подвійний удар по Одесі в березні 2024 року

Священник, не знімаючи церковну рясу, обходив місто, щоб позначити на гугл-картах геолокації потенційних "цілей".

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі агента російського ГРУ - ним виявився завербований ворогом ієрей одного з храмів місцевої єпархії УПЦ МП, який скоригував подвійний удар по місту в березні 2024 року.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Тоді за його координатами росіяни атакували рекреаційну зону портового міста двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Перша – уразила житлову забудову та іншу цивільну інфраструктуру, де, на думку коригувальника, могли перебувати військові. Другий удар відбувся по цій же локації, коли на місце події прибули екстрені служби.

Після вогневого ураження агент "прозвітував" російському ГРУ про наслідки і "заліг на дно", щоб уникнути викриття. Однак, співробітники СБУ встановили його причетність до коригування обстрілу і затримали за місцем проживання.

Встановлено, що клірик потрапив до уваги росіян, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах.

"Після вербування священник, не знімаючи церковну рясу, обходив місто, щоб позначити на гугл-картах геолокації потенційних «цілей». Зібрані відомості він передавав у чат-бот, який адміністрував зрадник – Сергій Лебедєв (псевдонім «Лохматий»), що переховується в Донецьку і працює на російську воєнну розвідку", - зазначили в СБУ.

Також встановлено, що агент передавав ворогу координати розташування сил і засобів ППО, які забезпечували захист Одещини.

Клірик "зливав" окупантам відомості про одну з електропідстанцій поблизу Одеси, зокрема - щодо системи її захисту, а після ворожого удару по енергооб’єкту інформував російську воєнну розвідку про наслідки його ураження.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з ГРУ. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.