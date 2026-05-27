Шестеро людей поранені вночі внаслідок ударів по Дніпропетровській області

Внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області вночі поранень зазнали шестеро людей. Росія майже 20 разів атакувала два райони дронами, бомбами і артилерією.

В Нікопольському районі ворог бив по Нікополю, Червоногригорівській і Марганецькій громадах. Постраждали троє людей: 58-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості, хлопець 17 років та чоловік 62 років лікуватимуться амбулаторно, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

"На Синельниківщині під ударом були Покровська і Васильківська громади. Пошкоджені приватний будинок і літня кухня. 47-річну жінку ушпиталили в стані середньої тяжкості. Жінці 66 років і чоловіку 67 років допомогу надали на місці", – сказав він.