Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Шестеро людей поранені вночі внаслідок ударів по Дніпропетровській області

Росіяни били по двох районах. 

Внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області вночі поранень зазнали шестеро людей. Росія майже 20 разів атакувала два райони дронами, бомбами і артилерією.

В Нікопольському районі ворог бив по Нікополю, Червоногригорівській і Марганецькій громадах. Постраждали троє людей: 58-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості, хлопець 17 років та чоловік 62 років лікуватимуться амбулаторно, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. 

"На Синельниківщині під ударом були Покровська і Васильківська громади. Пошкоджені приватний будинок і літня кухня. 47-річну жінку ушпиталили в стані середньої тяжкості. Жінці 66 років і чоловіку 67 років допомогу надали на місці", – сказав він. 

Росія атакувала два райони Дніпропетровської області
Фото: Дніпропетровська ОДА в Telegram
