На Чернігівщині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні малолітніх падчерок

Донькам його дружини 10 та 13 років.

Фото: Пресслужба Офісу Генпрокурора

На Чернігівщині 26-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні малолітніх падчерок.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, чоловік проживав в одному із сіл Ніжинського району разом із дружиною та її двома доньками віком 13 та 10 років. 

"У квітні цього року чоловік зґвалтував 13-річну падчерку у їхньому будинку. Наступного місяця він зґвалтував іншу дівчинку, коли вони вдвох пішли на риболовлю", - йдеться в повідомленні.

Староста села помітила, що чоловік проводить багато часу наодинці з дітьми й повідомила про це матір. До школи, де навчаються дівчата, запросили правоохоронців, яким діти усе розповіли. 

Підозрюваного затримано. Йому призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Чоловіку може загрожувати довічне позбавлення волі.

  • Судитимуть тренера з джиу-джитсу, який вчиняв сексуальні злочини відносно двох 11-річних дівчат у Києві та Запоріжжі. 
