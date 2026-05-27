На Чернігівщині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні малолітніх падчерок

Донькам його дружини 10 та 13 років.

На Чернігівщині 26-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні малолітніх падчерок.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, чоловік проживав в одному із сіл Ніжинського району разом із дружиною та її двома доньками віком 13 та 10 років.

"У квітні цього року чоловік зґвалтував 13-річну падчерку у їхньому будинку. Наступного місяця він зґвалтував іншу дівчинку, коли вони вдвох пішли на риболовлю", - йдеться в повідомленні.

Староста села помітила, що чоловік проводить багато часу наодинці з дітьми й повідомила про це матір. До школи, де навчаються дівчата, запросили правоохоронців, яким діти усе розповіли.

Підозрюваного затримано. Йому призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Чоловіку може загрожувати довічне позбавлення волі.