У Чернігівській області внаслідок падіння ворожого дрона в Корюківському районі сталася пожежа в екосистемах. Загорілися самосійні насадження і суха рослинність.
Вогонь поширився окремими осередками на загальній площі близько 7 гектарів. Про це розповіли в ДСНС.
"Завдяки діям надзвичайників вдалося не допустити подальшого поширення вогню та ліквідувати пожежу", – йдеться в повідомленні.
- На початку травня в Чернігівській області сталася масштабна пожежа в прикордонній території. Погасити її змоги не було, оскільки ворог відстежував будь-які пересування й атакував дронами. Площа, охоплена вогнем, перевищувала 4 000 га.
- Лише з 8 по 15 травня збитки, завдані довкіллю внаслідок війни Росії проти України, оцінювали майже в 9 млрд гривень. Найбільше збитків – саме в лісах.