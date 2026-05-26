У Чернігівській області через дрон сталася пожежа в екосистемах

У Чернігівській області внаслідок падіння ворожого дрона в Корюківському районі сталася пожежа в екосистемах. Загорілися самосійні насадження і суха рослинність.

Вогонь поширився окремими осередками на загальній площі близько 7 гектарів. Про це розповіли в ДСНС.

"Завдяки діям надзвичайників вдалося не допустити подальшого поширення вогню та ліквідувати пожежу", – йдеться в повідомленні.

