У Запорізькій області двоє людей травмовані атаками РФ

Надійшло 82 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

192 артудари прийшлися по Малокатеринівці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Воздвижівці, Добропіллю та Новому Запоріжжю.

Війська РФ здійснили 15 авіаударів по Малокатеринівці, Кушугуму, Лісному, Любицькому, Марʼївці, Новоселівці, Омельнику, Воздвижівці, Верхній Терсі, Широкому, Долинці, Копанях, Васинівці та Червоному Яру.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, зокрема росіяни ударили fpv-дроном по Новоселівці, поранивши 29-річного чоловіка.

