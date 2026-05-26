Суспільство / Війна

У Запорізькій області двоє людей травмовані атаками РФ

Окупанти били по 39 населених пунктах.

У Запорізькій області двоє людей травмовані атаками РФ
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російська армія атакувала 39 населених пунктів Запорізької області, завдавши 787 ударів. Травмовані двоє людей. 

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, зокрема росіяни ударили fpv-дроном по Новоселівці, поранивши 29-річного чоловіка. 

Війська РФ здійснили 15 авіаударів по Малокатеринівці, Кушугуму, Лісному, Любицькому, Марʼївці, Новоселівці, Омельнику, Воздвижівці, Верхній Терсі, Широкому, Долинці, Копанях, Васинівці та Червоному Яру.

580 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Біленьке, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Цвіткове, Добропілля, Нове Запоріжжя, Новоселівку, Прилуки та Рибне.

192 артудари прийшлися по Малокатеринівці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Воздвижівці, Добропіллю та Новому Запоріжжю.

Надійшло 82 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

