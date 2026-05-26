Посолка ЄС в Україні: "дипломати не будуть покидати Київ"

Катаріна Матернова додала, що погрози Росії - це шедевр лицемірства.

Фото: Facebook/Katarina Mathernova

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова у відповідь на погрози Росії щодо ударів по Києву заявила, що дипломати та іноземці нікуди не поїдуть. Вона зазначила, що заява МЗС Росії — це шедевр лицемірства.

Відповідну заяву опублікували на Facebook-сторінці Посольства ЄС в Україні.

"Режим, який роками обстрілює житлові будинки, музеї, пологові відділення, школи та електростанції, раптом заговорив мовою «міжнародного гуманітарного права» та «Женевських конвенцій».Той самий режим, який щоночі завдає ракетних і дронових ударів по цивільному населенню, тепер застерігає інших триматися подалі", - додала посолка.

За її словами, Росія хоче залякати Україну та спровокувати паніку. Проте дипломати ЄС залишається в Києві та не будуть виїжджати.

Матернова заявила, що російські погрози є проявом відчаю. "Чим агресивнішим і загрозливішим стає Кремль, тим очевидніше, що режим Путіна розуміє: він не зможе зламати спротив України, так само як і підтримку її партнерів", - йдеться в повідомленні.

Контекст

Міністерство закордонних справ Росії погрожує новими ударами по Києву і закликало іноземних дипломатів і журналістів виїхати зі столиці України. 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські погрози щодо нових ударів мають на меті залякати західних дипломатів. Він додав, що Україна обговорює з партнерами, що не треба піддаватися цьому російському шантажу. Світ має діяти протилежно до того, що хоче побачити Кремль.

