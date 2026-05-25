Унаслідок повторного удару по Краматорську Донецької області щонайменше 5 цивільних поранені, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні ввечері росіяни знову скинули в центр міста 2 авіабомби. Пошкоджено численні багатоповерхівки та автівки. Поранені отримують необхідну медичну допомогу", – повідомляє він.

На місці працюють всі відповідальні служби. Пошуково-рятувальна операція триває.

Інформація щодо жертв та поранених уточнюється.