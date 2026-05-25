Росіяни упродовж дня поранили понад 20 мирних жителів Дніпропетровщини

У Павлограді відомо про 12 поранених, на Криворіжжі сереж поранених дитина, у Дніпрі пошкоджені освітні заклади.

Упродовж дня, 25 травня, російські окупанти понад 30 разів атакували п'ять районів області артилерією, безпілотниками та ракетою.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Павлограді унаслідок атаки РФ пошкоджені адмінбудівлі, автівки, багатоповерхівка. Поранень дістали 12 людей. Четверо з них госпіталізовані. Троє – у важкому стані.

У Дніпрі побиті вікна у школі, коледжі та будинках. Пошкоджені автомобілі. Постраждали 4 людини.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади. Понівечені інфраструктура, багатоквартирні і приватні будинки, ринок, автівки. Поранені 5 людей – троє жінок та двоє чоловіків. Усі лікуватимуться амбулаторно.

У Слов'янській громаді на Синельниківщині постраждав 73-річний чоловік.

Бив противник й по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. Понівечені сонячні панелі та автівка. Поранень дістали 37-річний чоловік та 7-річний хлопчик.