Росіяни упродовж дня поранили понад 20 мирних жителів Дніпропетровщини

Упродовж дня, 25 травня, російські окупанти понад 30 разів атакували п'ять районів області артилерією, безпілотниками та ракетою.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Павлограді унаслідок атаки РФ пошкоджені адмінбудівлі, автівки, багатоповерхівка. Поранень дістали 12 людей. Четверо з них госпіталізовані. Троє – у важкому стані.
У Дніпрі побиті вікна у школі, коледжі та будинках. Пошкоджені автомобілі. Постраждали 4 людини.
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади. Понівечені інфраструктура, багатоквартирні і приватні будинки, ринок, автівки. Поранені 5 людей – троє жінок та двоє чоловіків. Усі лікуватимуться амбулаторно.
У Слов'янській громаді на Синельниківщині постраждав 73-річний чоловік.
Бив противник й по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. Понівечені сонячні панелі та автівка. Поранень дістали 37-річний чоловік та 7-річний хлопчик.