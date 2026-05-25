На Сумщині ворог атакував дитячий майданчик, є постраждалі

Російські війська атакували дитячий майданчик у Шосткинському районі. Постраждали дві жінки.
Про це повідомляє прокуратура Сумської області.
"25 травня 2026 року в Хутір-Михайлівській громаді Шосткинського району близько 12:00 год ворог атакував безпілотником дитячий майданчик", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок атаки поранено двох місцевих жительок – 63 та 51 рік.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
