На Сумщині ворог атакував дитячий майданчик, є постраждалі

Російські війська атакували дитячий майданчик у Шосткинському районі. Постраждали дві жінки.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

"25 травня 2026 року в Хутір-Михайлівській громаді Шосткинського району близько 12:00 год ворог атакував безпілотником дитячий майданчик", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки поранено двох місцевих жительок – 63 та 51 рік.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).