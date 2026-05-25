У РФ різко зросла конкуренція на ринку праці та приховане безробіття, – розвідка

Кількість вакансій зменшилася на 25–40% у річному вимірі.

У Росії фіксується суттєве погіршення ситуації на ринку праці: скорочується кількість вакансій, зростає конкуренція за робочі місця та збільшується приховане безробіття. 

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними відомства, у низці сегментів економіки кількість вакансій зменшилася на 25–40% у річному вимірі, тоді як кількість активних шукачів роботи зросла на 30–39%.

Найбільше зміни відчутні в маркетингу, консалтингу, офісному секторі та IT-позиціях початкового і середнього рівнів. У цих сферах конкуренція, за оцінками, сягає 20–30 резюме на одне робоче місце, а подекуди — до 47 кандидатів. Для порівняння, у 2023–2024 роках цей показник становив у середньому 3–5 резюме на вакансію.

У повідомленні зазначається, що причинами такої ситуації є уповільнення економіки, жорстка монетарна політика, яка стримує кредитування, а також скорочення міжнародних проєктів після виходу іноземних компаній з ринку РФ.

Окремо відзначається зростання прихованого безробіття. У IV кварталі 2025 року кількість працівників, які перебувають у простої, працюють неповний день або за скороченим графіком, зросла майже на 10% і сягнула близько 1,6 млн осіб.

Соціологічні опитування також, за даними розвідки, фіксують погіршення ситуації: у квітні 2026 року знизилися показники сприйняття стабільності зайнятості, а частка респондентів, які повідомляють про безробіття серед знайомих, зросла.

Попри це, офіційна статистика РФ декларує низький рівень безробіття — близько 2,1%, що, за оцінками української розвідки, не враховує частину прихованих форм зайнятості та неповної зайнятості.

У СЗРУ прогнозують, що надлишок робочої сили та скорочення попиту на персонал можуть посилити тиск на зарплати та змінити структуру зайнятості в бік менш стабільних форм роботи.

