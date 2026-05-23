Мінекономіки працює з Міноборони, щоб залучити в економіку і на потреби Сил оборони тих, хто не оновив свої дані.

Наразі в Україні кількість понад 1,3 мільйона заброньованих працівників.

Про це повідомив міністр економіки, навколишнього середовища і сільського господарства України Олексій Соболев, передає Укрінформ.

“Кількість заброньованих зараз становить більше ніж 1,3 мільйона. Упродовж останніх кількох років вона коливається від десь 1,1 мільйона до 1 млн 300 тисяч. У цих параметрах система бронювання вже працює кілька років і в цих параметрах вона буде працювати і далі”, - зазначив він.

Відповідаючи на питання щодо двох мільйонів людей, які не оновили свої дані, Соболев сказав, що Мінекономіки працює з Міністерством оборони, щоб цей ресурс залучити в економіку і на потреби Сил оборони.

"Тому що під час воєнного стану, як сьогодні, людина має або працювати, або воювати. Тому ми шукаємо з ними варіанти, і які процедури спростити, і що зробити для того, щоб ввести людей або в економіку, або в Сили оборони", - пояснив міністр.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив зміни до системи бронювання військовозобов’язаних. Вони стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки та держави в умовах воєнного стану.