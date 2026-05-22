Економіка / Держава

Уряд запустив другий етап конкурсу на будівництво нової генерації

Кабмін визначив, де та на яких умовах будуватимуть нові енергооб’єкти.

Нікопольська сонячна електростанція СЕС
Фото: dtek.com

Кабінет Міністрів офіційно дав старт другому етапу Конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності. 

Про це повідомило Укренерго.

До 2028 року в країні планують звести 1322 МВт маневрової генерації. Проєкт спрямований на найбільш енергодефіцитні регіони, де російські обстріли знищили або суттєво пошкодили місцеву теплову чи гідрогенерáцію.

Нові енергооб’єкти з’являться у семи областях:

  • Харківська;
  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Чернігівська;
  • Київська;
  • Дніпропетровська;
  • Одеська.

Голова Правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко пояснив, що така географія дозволить підвищити енергонезалежність кожної області та розвантажить магістральні електромережі, адже струм не доведеться транспортувати на великі відстані. Оскільки генерація буде маневровою, вона зможе швидко збільшувати чи зменшувати видачу електрики, допомагаючи балансувати всю енергосистему України.

Для учасників конкурсу встановили чіткі технічні рамки:

  • мінімальна потужність: від 10 МВт для однієї установки.
  • швидкість реакції: вихід на номінальну (повну) потужність має тривати до 30 хвилин після команди диспетчера.
  • технічні характеристики мають дозволяти балансування системи, що у майбутньому допоможе інтегрувати в мережу більше «зеленої» енергетики з відновлюваних джерел.

У нинішній конкурсній документації уряд запровадив чотири суттєві зміни:

  • для кожної з областей визначили чіткий обсяг мегават відповідно до її реального дефіциту;
  • через тариф Укренерго інвестору повертатимуть не повну вартість будівництва, а лише різницю між його конкурсною ціною за МВт*год та фактичною ринковою ціною у години ранкових і вечірніх піків споживання;
  • фінансові та кваліфікаційні вимоги до учасників пом'якшили, щоб залучити більше компаній та підвищити конкуренцію;
  • всі новозбудовані установки повинні мати технічні характеристики, які дозволять забезпечувати балансування ОЕС України (це важливо для подальшої інтеграції в енергосистему додаткової потужності генерації з відновлюваних джерел енергії).
