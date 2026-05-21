Українці задекларували майже 299 млрд гривень доходів за 2025 рік

Громадяни України за 2025 рік задекларували 299 млрд гривень доходів.

Про це повідомила Державна податкова служба.

Загалом подано майже 176 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Це – 103 % до показника минулорічної кампанії.

Найактивніше, в порівнянні з минулим роком, декларували доходи мешканці таких регіонів:

Рівненської обл. ( +10 %);

Миколаївської обл. (+8 %);

Волинської обл. (+7 %);

Одеської обл. (+6 %);

м. Києва (+6 %).

За результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати:

5,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб;

2,5 млрд грн військового збору.

У ДПС зазначили, що до кампанії активно долучалися ті, хто отримав іноземні доходи - такі доходи задекларували 12,7 тисячі платників. Порівняно з минулим роком їх кількість збільшилась на 3,4 тисячі осіб. Сума задекларованих іноземних доходів – 20,7 млрд гривень.

"ДПС активно працює над якісними змінами у культурі добровільної сплати податків в Україні. Покращуємо для цього також сервіси – напередодні з Мінцифри запустили подачу декларацій і отримання податкової знижки у Дії. Ми вдячні кожному платнику податків, хто попри всі виклики, обирають працювати чесно і прозоро. І головне – відповідально сплачують податки. Бо це про нашу здатність забезпечувати обороноздатність країни, підтримку соціальних програм, виплату зарплат і пенсій. Це про спільну участь у тому, щоб країна вистояла", – наголосила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

У ДПС нагадали, що сплатити визначені податкові зобов’язання необхідно до 31 липня.

Нагадаємо, що ДПС у травні запустила можливість декларувати доходи громадян через Дію.