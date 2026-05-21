Українці задекларували майже 299 млрд гривень доходів за 2025 рік

Загалом подано майже 176 тисяч декларацій. 

Фото: nazk.gov.ua

Громадяни України за 2025 рік задекларували 299 млрд гривень доходів. 

Про це повідомила Державна податкова служба.

Загалом подано майже 176 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Це – 103 % до показника минулорічної кампанії. 

Найактивніше, в порівнянні з минулим роком, декларували доходи мешканці таких регіонів:

  • Рівненської обл. ( +10 %);
  • Миколаївської обл. (+8 %);
  • Волинської обл. (+7 %);
  • Одеської обл. (+6 %);
  • м. Києва (+6 %).

За результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати:

  • 5,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб;
  • 2,5 млрд грн військового збору.

У ДПС зазначили, що до кампанії активно долучалися ті, хто отримав іноземні доходи - такі доходи задекларували 12,7 тисячі платників. Порівняно з минулим роком їх кількість збільшилась на 3,4 тисячі осіб. Сума задекларованих іноземних доходів – 20,7 млрд гривень. 

"ДПС активно працює над якісними змінами у культурі добровільної сплати податків в Україні. Покращуємо для цього також сервіси – напередодні з Мінцифри запустили подачу декларацій і отримання податкової знижки у Дії. Ми вдячні кожному платнику податків, хто попри всі виклики, обирають працювати чесно і прозоро. І головне – відповідально сплачують податки. Бо це про нашу здатність забезпечувати обороноздатність країни, підтримку соціальних програм, виплату зарплат і пенсій. Це про спільну участь у тому, щоб країна вистояла", – наголосила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

У ДПС нагадали, що сплатити визначені податкові зобов’язання необхідно до 31 липня.

Нагадаємо, що ДПС у травні запустила можливість декларувати доходи громадян через Дію

