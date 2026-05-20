Уряд Сполучених Штатів уклав угоду з представниками Трампа в рамках поданого раніше позову до податкової служби на 10 мільярдів доларів через витік у пресу декларацій політика під час його першого президентського терміну.

Про це передає Радіо Свобода, з цитуючи документ на сайті американського Мін’юсту.

У тексті йдеться, що американська влада зобов’язується не проводити податкові перевірки і не висувати будь-які претензії до поданих до 19 травня 2026 року податкових декларацій Трампа, його дружини, дітей, трастових фондів, компаній і їхніх дочірніх організацій.

Мін’юст США також погодився створити спеціальний фонд «із боротьби з використанням державних інститутів як зброї» на 1,8 млрд доларів із бюджетних коштів. Гроші з фонду виплачуватимуть постраждалим від політично вмотивованого переслідування – ними можуть стати, наприклад, прихильники Трампа, які брали участь у штурмі Капітолію у січні 2021 року, зазначає WSJ.

Демократи з Палати представників розкритикували мирну угоду, звинувативши Трампа в зловживанні владою та корупційному збагаченні.