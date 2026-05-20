Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов'язаних
Мін'юст США заборонив податковій перевіряти старі декларації Трампа та його родини

Демократи розкритикували угоду та звинуватили Трампа в зловживанні владою.

Трамп у Пекіні, Китай, 14 травня 2026 року
Фото: EPA/UPG

Уряд Сполучених Штатів уклав угоду з представниками Трампа в рамках поданого раніше позову до податкової служби на 10 мільярдів доларів через витік у пресу декларацій політика під час його першого президентського терміну. 

Про це передає Радіо Свобода, з цитуючи документ на сайті американського Мін’юсту.

У тексті йдеться, що американська влада зобов’язується не проводити податкові перевірки і не висувати будь-які претензії до поданих до 19 травня 2026 року податкових декларацій Трампа, його дружини, дітей, трастових фондів, компаній і їхніх дочірніх організацій.

Мін’юст США також погодився створити спеціальний фонд «із боротьби з використанням державних інститутів як зброї» на 1,8 млрд доларів із бюджетних коштів. Гроші з фонду виплачуватимуть постраждалим від політично вмотивованого переслідування – ними можуть стати, наприклад, прихильники Трампа, які брали участь у штурмі Капітолію у січні 2021 року, зазначає WSJ.

Демократи з Палати представників розкритикували мирну угоду, звинувативши Трампа в зловживанні владою та корупційному збагаченні.

  • Сенат США з восьмої спроби просунув закон, який зобов'язує Трампа припинити війну. Процедурне голосування показало, що серед республіканців росте незадоволення діями президента.
