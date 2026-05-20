У Мюнхені затримали двох громадян Німеччини за підозрою у шпигунстві на користь Китаю

Імовірно, вони організовували поїздки науковців до Китаю для лекції перед представниками оборонної промисловості.

У Мюнхені затримали двох громадян Німеччини китайського походження, яких підозрюють у таємній агентурній діяльності на користь спецслужб КНР із метою отримання доступу до військових технологій.

Про це йдеться у пресрелізі Федеральної прокуратури Німеччини.

За даними слідства, підозрюваних затримали 20 травня на підставі ордерів, виданих слідчим суддею Федерального верховного суду. У Мюнхені були затримані Сюецзюнь Ц. та Хуа С., яких доставили за участі кримінальної поліції Баварії.

У місті проводяться обшуки в житлових приміщеннях і на робочих місцях підозрюваних. Слідчі дії також охоплюють ще близько десяти осіб, які наразі мають статус свідків.

За матеріалами ордерів на арешт, подружжя підозрюють у роботі на китайську спецслужбу та зборі науково-технічної інформації, що може мати військове застосування.

Слідство вважає, що підозрювані встановлювали контакти з науковцями німецьких університетів та дослідницьких установ, зокрема у сферах аерокосмічної техніки, інформатики та штучного інтелекту. 

За даними прокуратури, вони могли маскуватися під перекладачів або співробітників автомобільної компанії, а також організовували поїздки науковців до Китаю під приводом лекцій, які фактично відбувалися перед представниками оборонної промисловості.

Сьогодні затримані мають постати перед слідчим суддею Федерального верховного суду, який вирішить питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

