NYT: США та Ізраїль робили ставку на експрезидента Ірану Ахмадінежада як можливого лідера Ірану після війни

Експрезидент Ірану, відомий жорсткою антизахідною риторикою, нібито розглядався як потенційний лідер країни після зміни влади в Тегерані.

Американські та ізраїльські посадовці на початковому етапі операції "Епічна лють" проти Ірану нібито розглядали можливість приходу до влади колишнього президента країни Махмуда Ахмадінежада.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом подій.

За даними співрозмовників видання, після ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та низки високопосадовців на початку війни президент США Дональд Трамп публічно заявляв, що владу в Ірані було б краще передати “комусь ізсередини країни”.

Як стверджує NYT, США та Ізраїль нібито зробили ставку саме на Ахмадінежада, попри його багаторічну репутацію жорсткого антиамериканського та антиізраїльського політика. Видання зазначає, що план, який нібито був погоджений із ізраїльською стороною, швидко зазнав невдачі.

За інформацією американських чиновників, у перший день війни ізраїльський удар по будинку Ахмадінежада в Тегерані мав допомогти звільнити його з-під домашнього арешту. Під час атаки експрезидент Ірану отримав поранення, однак вижив.

Після цього, як стверджують джерела, Ахмадінежад нібито розчарувався в ідеї зміни режиму. Відтоді він не з’являвся публічно, а його місцеперебування та стан залишаються невідомими.

У матеріалі наголошується, що кандидатура Ахмадінежада виглядала суперечливою. Під час свого президентства у 2005–2013 роках він був відомий різкими заявами проти Ізраїлю, підтримкою ядерної програми Ірану та жорстким придушенням опозиції.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що головною метою операції США було знищення балістичних ракет Ірану, демонтаж військової інфраструктури та послаблення союзників Тегерана. Водночас представник Моссаду відмовився коментувати інформацію видання.

У NYT також зазначають, що після завершення президентського терміну Ахмадінежад дедалі частіше конфліктував із керівництвом Ірану та особисто з Хаменеї. У 2017, 2021 та 2024 роках йому не дозволили балотуватися на посаду президента країни.

В інтерв’ю The New York Times у 2019 році Ахмадінежад позитивно висловлювався про Трампа та підтримував ідею покращення відносин між Іраном і США.