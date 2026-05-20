У Литві і Латвії оголошували повітряну тривогу, представників влади евакуювали

Тривога пов'язана з повітряним об'єктом у Білорусі біля кордону.

Вранці середи у Литві й Латвії повідомили про ймовірне виявлення безпілотника поблизу кордону, у зв’язку з чим активували місію патрулювання НАТО. Над аеропортом Вільнюса тимчасово закривали небо, передає LSM.

Жителі Ігналінського, Утенського, Швенчьонського та Зарасайського районів отримали жовте попередження про можливу повітряну загрозу. Попередження жовтого рівня також отримали жителі столиці та Вільнюського повіту.

Близько 9 ранку сенсори Національної прикордонної охорони виявили можливу повітряну загрозу з Білорусі.

Через тривогу розпочалася евакуація вищих державних посадовців і співробітників державних органів до укриттів. Президент Литви Ґітанас Науседа та прем’єр-міністерка Інґа Ругінене були доставлені в безпечне місце.

Короткочасне попередження в середу з'явилося через день після двох окремих попереджень у вівторок та збиття безпілотника над південною Естонією, про що повідомлялося раніше.

У Латвії тривогу оголошували для регіонів Резекне, Краслава і Лудза.

❗️Iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā.



Informējam, ka iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Ludzas, Krāslavas un Rēzeknes novados.



Kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorējam gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu.… — NBS (@Latvijas_armija) May 20, 2026