У Литві і Латвії оголошували повітряну тривогу, представників влади евакуювали

Вранці середи у Литві й Латвії повідомили про ймовірне виявлення безпілотника поблизу кордону, у зв’язку з чим активували місію патрулювання НАТО. Над аеропортом Вільнюса тимчасово закривали небо, передає LSM.
Жителі Ігналінського, Утенського, Швенчьонського та Зарасайського районів отримали жовте попередження про можливу повітряну загрозу. Попередження жовтого рівня також отримали жителі столиці та Вільнюського повіту.
Близько 9 ранку сенсори Національної прикордонної охорони виявили можливу повітряну загрозу з Білорусі.
Через тривогу розпочалася евакуація вищих державних посадовців і співробітників державних органів до укриттів. Президент Литви Ґітанас Науседа та прем’єр-міністерка Інґа Ругінене були доставлені в безпечне місце.
Короткочасне попередження в середу з'явилося через день після двох окремих попереджень у вівторок та збиття безпілотника над південною Естонією, про що повідомлялося раніше.
У Латвії тривогу оголошували для регіонів Резекне, Краслава і Лудза.
❗️Iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā.— NBS (@Latvijas_armija) May 20, 2026
Informējam, ka iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Ludzas, Krāslavas un Rēzeknes novados.
Kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorējam gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu.…
- Учора в декількох регіонах Латвії оголошували про повітряну загрозу через дрон. Тоді ж безпілотник збили над Естонією – це зробив винищувач НАТО. Дрон, ймовірно, був українським, а в повітряний простір балтійської країни його направив російський РЕБ.
- Україна перепросила в Естонії за інцидент.