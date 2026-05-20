Генсек НАТО застеріг Росію від застосування ядерної зброї: "Наслідки будуть руйнівними"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що в разі використання Росією ядерної зброї наслідки для Москви будуть руйнівними.

Про це він заявив на пресконференції в штаб-квартирі НАТО, коментуючи військові навчання РФ із залученням ядерної зброї, участь Білорусі та можливості використання цієї зброї у війні проти України, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наслідки (в разі використання ядерної зброї, - ред.) будуть руйнівними", – заявив Рютте.

Генеральний секретар НАТО утримався від коментарів щодо навчань безпосередньо, зазначивши, що союзники "стежать за тим, що відбувається, і це все".