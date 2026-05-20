Генсек НАТО застеріг Росію від застосування ядерної зброї: "Наслідки будуть руйнівними"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що в разі використання Росією ядерної зброї наслідки для Москви будуть руйнівними.
Про це він заявив на пресконференції в штаб-квартирі НАТО, коментуючи військові навчання РФ із залученням ядерної зброї, участь Білорусі та можливості використання цієї зброї у війні проти України, передає "Інтерфакс-Україна".
"Наслідки (в разі використання ядерної зброї, - ред.) будуть руйнівними", – заявив Рютте.
Генеральний секретар НАТО утримався від коментарів щодо навчань безпосередньо, зазначивши, що союзники "стежать за тим, що відбувається, і це все".
- 18 травня Білорусь, на території якої є російська ядерна зброя, заявила, що збройні сили розпочали навчання з її розгортання в польових умовах.
- Постпред України в ООН закликав ядерні держави відреагувати на російсько-білоруські навчання.
- У МЗС України також заявили, що спільні ядерні навчання РФ та Білорусі є безпрецедентним викликом для глобальної безпеки, а мілітаризація Білорусі перетворює Мінськ на співучасника російського ядерного шантажу.
-
За рік до повномасштабного вторгнення Росії президент Володимир Зеленський назвав відмову України від ядерного статусу на початку 90-х років минулого століття "великою помилкою", а невиконання Будапештського меморандуму - "зрадою". Однак, за його словами, повертати Україні ядерний статус - неправильно.
- У червні 2020 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, в якому названі умови застосування ядерної зброї. У грудні 2019-го він заявляв про готовність Росії продовжити договір про скорочення ядерних арсеналів "без будь-яких умов".
- Раніше, в березні 2018 року, Путін присвятив розповіді про нову російську зброю значну частину свого щорічного послання до Федеральних Зборів. Він заявив, що в РФ створена і успішно пройшла випробування нова крилата ракета з енергетичною ядерною установкою, яка "володіє необмеженим радіусом дії і непередбачуваною траєкторією польоту". Президент РФ також заявляв, що у разі ядерної війни росіяни "потраплять в рай, а решта - просто здохнуть".