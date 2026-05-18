У Білорусі заявили про військові навчання із використання ядерної зброї

Навчання проходитимуть у співпраці із росіянами.

Будівництво сховищ російської ядерної зброї у Білорусі
Фото: NYT

Білорусь, на території якої є російська ядерна зброя, заявила в понеділок, що збройні сили розпочали навчання з її розгортання в польових умовах.

Про це пише Reuters із посиланням на Міноборони Білорусі. 

«Під час навчань, у співпраці з російською стороною, планується відпрацювати доставку ядерних боєприпасів та їх підготовку до застосування», – йдеться у заяві. 

Зазначається, що під час навчань мають перевірити готовність військових до розгортання ядерної зброї в різних районах країни, і акцент зроблять «на відпрацюванні скритності, пересування на значні відстані та розрахунках застосування сил і техніки».

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко погодився у 2023 році на розміщення російських тактичних ядерних ракет. 

Минулого тижня Путін заявив, що Росія розгорне свою нову ядерну ракету «Сармат» до кінця року, і що Москва продовжить модернізацію своїх ядерних сил.

