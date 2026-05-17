У колишній будівлі Мінтрансу Угорщини знайшли мішки з подрібненими документами, - Мадяр

Компетентні органи проведуть розслідування. 

Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

У будівлі колишнього Міністерства будівництва та транспорту Угорщини, яке зараз є частиною Офісу прем'єр-міністра, виявлено подрібнені документи та передвиборчі матеріали партії "Фідес".

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, повідомляє Daily News Hungary.

Мадяр оприлюднив відео, на якому заявив, що співробітники виявили у підвалі будівлі щонайменше 15-20 мішків із паперами.

За його словами, компетентні органи мають розслідувати, чи використовувалися державні ресурси або службовці для виготовлення, зберігання або розповсюдження агітаційних матеріалів в урядовій установі.

"Державне аудиторське управління мало б розглянути ці питання, звичайно, поліція також проведе розслідування", – зазначив Мадяр.

Він додав, що слідчі мають встановити, хто наказав зберігати та, ймовірно, виготовляти агітаційні матеріали у будівлі міністерства і чи були вказівки державним службовцям брати участь у цих заходах. 

