У колишній будівлі Мінтрансу Угорщини знайшли мішки з подрібненими документами, - Мадяр

У будівлі колишнього Міністерства будівництва та транспорту Угорщини, яке зараз є частиною Офісу прем'єр-міністра, виявлено подрібнені документи та передвиборчі матеріали партії "Фідес".
Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, повідомляє Daily News Hungary.
Мадяр оприлюднив відео, на якому заявив, що співробітники виявили у підвалі будівлі щонайменше 15-20 мішків із паперами.
За його словами, компетентні органи мають розслідувати, чи використовувалися державні ресурси або службовці для виготовлення, зберігання або розповсюдження агітаційних матеріалів в урядовій установі.
Мадяр планує передати дитячому будинку в Україні компенсації, що мали отримати ексміністри уряду Орбана
"Державне аудиторське управління мало б розглянути ці питання, звичайно, поліція також проведе розслідування", – зазначив Мадяр.
Він додав, що слідчі мають встановити, хто наказав зберігати та, ймовірно, виготовляти агітаційні матеріали у будівлі міністерства і чи були вказівки державним службовцям брати участь у цих заходах.
- За підсумками виборів, що відбулися 12 квітня, правоцентристська партія «Тиса» здобула конституційну більшість у парламенті Угорщини нового скликання, поклавши край 16-річному правлінню Віктора Орбана, який залишить посаду прем’єр-міністра.
- Мадяр склав присягу прем’єра Угорщини 9 травня.