«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
В Угорщині оголосили остаточні результати виборів: «Тиса» отримала 141 зі 199 місць у парламенті

У коаліції на чолі з Орбаном буде 52 місця у парламенті.

В Угорщині оголосили остаточні результати виборів: «Тиса» отримала 141 зі 199 місць у парламенті
Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 18 квітня, Національне виборче бюро Угорщини оприлюднило остаточні результати парламентських виборів в країні.

За результатами підрахунку 100% голосів, партія «Тиса» Петера Мадяра матиме 141 зі 199 місць у парламенті. 

Правляча коаліція на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном матиме 52 місця у парламенті. 

Ультраправа «Наша батьківщина» – шість місць.

Явка на виборах в Угорщині була рекордною – 79,56%.

  • Новий парламент Угорщини збереться на початку травня. На інавгураційному засіданні нового парламенту президент попросить Петера Мадяра бути прем'єр-міністром і сформувати уряд.
Читайте також
