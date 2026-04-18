У коаліції на чолі з Орбаном буде 52 місця у парламенті.

Сьогодні, 18 квітня, Національне виборче бюро Угорщини оприлюднило остаточні результати парламентських виборів в країні.

За результатами підрахунку 100% голосів, партія «Тиса» Петера Мадяра матиме 141 зі 199 місць у парламенті.

Правляча коаліція на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном матиме 52 місця у парламенті.

Ультраправа «Наша батьківщина» – шість місць.

Явка на виборах в Угорщині була рекордною – 79,56%.