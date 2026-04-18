Сьогодні, 18 квітня, Національне виборче бюро Угорщини оприлюднило остаточні результати парламентських виборів в країні.
За результатами підрахунку 100% голосів, партія «Тиса» Петера Мадяра матиме 141 зі 199 місць у парламенті.
Правляча коаліція на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном матиме 52 місця у парламенті.
Ультраправа «Наша батьківщина» – шість місць.
Явка на виборах в Угорщині була рекордною – 79,56%.
- Новий парламент Угорщини збереться на початку травня. На інавгураційному засіданні нового парламенту президент попросить Петера Мадяра бути прем'єр-міністром і сформувати уряд.