Світ

ЄС вперше протестує статтю про взаємну допомогу на випадок збройної агресії

За всю історію Євросоюзу статтю 42.7 активували лише один раз.

прапор ЄС
Фото: З відкритих джерел

Наступного місяця ЄС проведе перші у своєму роді командно-штабні навчання, щоб відпрацювати механізм активації статті 42.7 Договору про ЄС, передає Politico

Ця стаття передбачає обов’язок країн-членів надавати допомогу партнеру, який став жертвою збройної агресії.

Навчання відбудуться під керівництвом глави євродипломатії ЄС Каї Каллас. Мета операції — перевірити не стільки військову, скільки політичну реакцію блоку. Дипломати у Комітеті з питань політики та безпеки моделюватимуть різні сценарії, зокрема, ситуацію, коли про допомогу одночасно просять дві країни. Водночас питання прямого ракетного удару з боку Росії поки залишається в компетенції НАТО, хоча ЄС прагне роз'яснити власну роль у системі безпеки.

Інтерес до згаданої статті  зріс після березневих атак безпілотників на Кіпр, які запустив Ліван під час загострення конфлікту між Іраном та США. Саме Кіпр наполіг на тому, щоб це питання включили до порядку денного саміту лідерів ЄС, який відбудеться на острові наступного тижня. Президент Євроради Антоніу Кошта вже підтвердив, що Каллас поінформує лідерів про хід підготовки.

Стаття 5 НАТО чітко передбачає використання військової сили як відповідь на напад. А ось стаття 42.7 ЄС зобов'язує надати допомогу «всіма доступними засобами», що може включати не лише військову підтримку, а й гуманітарну допомогу, фінансові ресурси чи захист енергетичної інфраструктури. Це дозволяє залишатися в межах договору нейтральним країнам, як-от Австрія чи Ірландія.

Додатковим стимулом для зміцнення власних безпекових гарантій ЄС стали напружені відносини з адміністрацією президента США Дональда Трампа, зокрема, його нещодавні претензії щодо Гренландії. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс зауважив, що стаття 42.7 поширюється і на Гренландію, та закликав посилити її реальну дієвість через створення чіткої структури військового командування.

  • За всю історію Євросоюзу статтю 42.7 активували лише один раз — це зробила Франція у 2015 році після серії терактів ІДІЛ у Парижі. Наразі Європейська служба зовнішніх справ готує документ, який детально опише практичне застосування цих безпекових гарантій у майбутньому.
